Điều gì khiến nhiều người không còn muốn gắn bó với Windows 11?

Gần 5 năm sau khi ra mắt, Windows 11 vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Microsoft. Nhiều người dùng vẫn do dự trong việc nâng cấp, trong khi một số khác đã quay trở lại với Windows 10 hoặc chuyển sang các hệ điều hành nhẹ hơn. Mặc dù Windows 11 mang lại nhiều ưu điểm, nhưng những nhược điểm của nó đã khiến không ít người dùng quyết định từ bỏ.

Ngày càng nhiều người muốn bỏ Windows 11.

Một trong những phàn nàn lớn nhất là hiệu suất chậm trên các máy tính cũ, đặc biệt là những máy có RAM từ 4-8 GB. Mặc dù Windows 11 yêu cầu tối thiểu 4 GB RAM, nhưng để đạt hiệu suất tối ưu, người dùng cần nhiều hơn. Các tiến trình và tác vụ nền tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn so với Windows 10, dẫn đến trải nghiệm chậm chạp trong việc sử dụng ứng dụng và File Explorer.

Ngay cả khi có nhiều cách để cải thiện hiệu suất Windows 11, như vô hiệu hóa ứng dụng khởi động không cần thiết hay cập nhật trình điều khiển, không phải ai cũng muốn thực hiện những bước này, đặc biệt khi có nhiều lựa chọn thay thế tốt hơn.

Nỗi khổ vì bloatware, cập nhật hệ điều hành

Windows 11 cũng bị chỉ trích vì đi kèm với nhiều phần mềm không cần thiết, hay còn gọi là bloatware. Đó là những chương trình không chỉ chiếm dung lượng lưu trữ mà còn tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Giao diện của Windows 11 cũng bị cho là cồng kềnh, với menu tìm kiếm chứa nhiều ô không cần thiết và chức năng tìm kiếm gặp lỗi.

Nhiều ứng dụng bloatware được cài đặt sẵn trên hệ điều hành.

Việc cập nhật hệ điều hành cũng trở thành một mối lo ngại lớn khi người dùng thường xuyên báo cáo các sự cố sau khi cài đặt bản cập nhật, khiến nhiều người cảm thấy không yên tâm khi nâng cấp. Đây là điều trái ngược với Windows 10, nơi người dùng cảm thấy an toàn hơn về các bản cập nhật.

AI và quyền riêng tư gây tranh cãi

Ngoài ra, sự tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong Windows 11 cũng gây tranh cãi. Mặc dù AI có thể mang lại nhiều tiện ích, nhiều người cảm thấy rằng các tính năng này không cần thiết và Microsoft nên tập trung vào hiệu suất và độ tin cậy của hệ điều hành.

Nhiều người cho rằng các tính năng AI không cần thiết vẫn xuất hiện trên Windows 11.

Cuối cùng, vấn đề quyền riêng tư cũng là một yếu tố khiến người dùng rời bỏ Windows 11. Việc thu thập dữ liệu và yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đã khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Dù có thể sử dụng tài khoản cục bộ, nhưng quy trình này đã trở nên phức tạp hơn, khiến một số người chọn chuyển sang các hệ điều hành khác.

Dù thị phần của Windows 11 đang tăng lên, thực tế cho thấy nhiều người vẫn chọn ở lại với Windows 10 hoặc tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Những lý do này cho thấy rằng Microsoft cần phải lắng nghe ý kiến của người dùng để cải thiện sản phẩm của mình trong tương lai.