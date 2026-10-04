RedMagic 12 Pro+ lộ điểm Geekbench với chip mới và RAM 16GB

Theo Gizmochina, Nubia đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt mẫu flagship thế hệ mới mang tên RedMagic 12 Pro+ vào ngày 15/10 tới. Trước khi sản phẩm chính thức được giới thiệu, một phiên bản thử nghiệm của thiết bị đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của công cụ đo hiệu năng Geekbench, cho phép người dùng có cái nhìn đầu tiên về sức mạnh phần cứng và cấu hình chi tiết của máy.

Dữ liệu từ Geekbench phiên bản 7.1.0 dành cho hệ điều hành Android cho thấy, RedMagic 12 Pro+ đạt điểm số 3,354 cho bài kiểm tra đơn nhân và 11,448 cho bài kiểm tra đa nhân. Những con số này phản ánh khả năng xử lý tính toán mạnh mẽ của thiết bị trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Kết quả đo lường cũng xác nhận rằng mẫu điện thoại này được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Phiên bản thử nghiệm có dung lượng RAM 16GB, hứa hẹn mang lại khả năng đa nhiệm tốt cho các tác vụ nặng. Khi sản phẩm chính thức được bán ra, nhà sản xuất có thể cung cấp thêm nhiều tùy chọn bộ nhớ khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác là RedMagic 12 Pro+ sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng. Việc trang bị phiên bản phần mềm mới này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu năng phần cứng mà còn đảm bảo khả năng hỗ trợ lâu dài từ nhà sản xuất.

Ngoài cấu hình phần cứng, Nubia cũng đã tiết lộ một số thông tin về thiết kế của máy. Hãng cho biết RedMagic 12 Pro+ sẽ mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu nhất từ trước đến nay, với thiết kế mỏng và nhẹ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Phần khung viền được bo tròn nhẹ ở các góc nhằm giảm cảm giác cấn tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Sự kiện ra mắt vào ngày 15/10 tới sẽ là cơ hội để người dùng kiểm chứng toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như giá bán của RedMagic 12 Pro+.