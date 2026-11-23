Mẫu smartphone siêu bền Ulefone Armor 35 Pro đang thu hút chú ý nhờ vào những trang bị phần cứng đặc biệt. Sản phẩm này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đo đạc khoảng cách xa và có thời gian sử dụng dài.

Ulefone Armor 35 Pro được trang bị cảm biến đo khoảng cách laser với tầm hoạt động lên đến 1,2 km. Tính năng này biến chiếc điện thoại thành một công cụ đo đạc chuyên dụng, hỗ trợ hiệu quả cho các môi trường làm việc ngoài trời rộng lớn.

Việc tích hợp cảm biến laser trực tiếp vào điện thoại giúp người dùng tối ưu hóa không gian mang vác, thay vì phải sử dụng các loại ống nhòm hay máy đo cồng kềnh. Người dùng có thể nhanh chóng tính toán khoảng cách ngay trên màn hình.

Với tầm xa 1,2 km, tính năng này đặc biệt hữu ích cho các kỹ sư công trình, nhân viên lâm nghiệp và những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Nó cho phép xác định vị trí và khoảng cách của các vật thể ở xa một cách an toàn mà không cần phải di chuyển đến khu vực đó.

Ngoài công cụ đo đạc, Ulefone Armor 35 Pro còn được trang bị viên pin 11.000 mAh, đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào cho các chuyến đi dài. Dung lượng pin này lớn hơn gấp đôi so với nhiều mẫu điện thoại thông minh hiện nay, cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều ngày mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Điều này mang lại sự an tâm cho người dùng khi làm việc tại các công trường hẻo lánh hoặc khu vực thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, viên pin dung lượng lớn cũng khiến thiết bị có trọng lượng và độ dày đáng kể. Đây là sự đánh đổi cần thiết trên các dòng điện thoại siêu bền, nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng và khả năng duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

Tiếp nối truyền thống của dòng sản phẩm Armor, Ulefone Armor 35 Pro sở hữu thiết kế hầm hố với khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt, hướng tới nhóm khách hàng cần sử dụng thiết bị trong điều kiện không thuận lợi. Sự kết hợp giữa bộ vỏ bảo vệ chắc chắn, công cụ đo đạc xa và nguồn năng lượng dồi dào tạo nên một thiết bị làm việc độc lập hiệu quả.

Mặc dù các thông số phần cứng chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng định hướng chuyên biệt của sản phẩm đã được thể hiện rõ ràng. Thông tin về mức giá bán lẻ và thời điểm lên kệ chính thức sẽ sớm được công bố. Người dùng có thể kỳ vọng Ulefone Armor 35 Pro sẽ trở thành một công cụ đắc lực, thay thế cho nhiều thiết bị đơn lẻ khác trong hành trang công việc hàng ngày.