Red Magic 11 Pro sẽ là smartphone chơi game đầu tiên có cả tản nhiệt bằng khí và nước?

Red Magic, thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực điện thoại chơi game, tiếp tục khẳng định vị thế của mình với sản phẩm flagship mới nhất - Red Magic 11 Pro. Theo những thông tin rò rỉ gần đây, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị hệ thống làm mát chủ động với thiết kế lai ấn tượng, kết hợp giữa tản nhiệt nước và không khí.

Red Magic 11 Pro sẽ có hệ thống tản nhiệt nước và khí

Điều này đặc biệt quan trọng bởi Red Magic 11 Pro hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Dự kiến, sản phẩm sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, một trong những vi xử lý hàng đầu của Qualcomm, mang lại hiệu suất vượt trội cho các tựa game di động cao cấp. Tuy nhiên, với hiệu năng mạnh mẽ như vậy, việc tỏa nhiệt là điều không thể tránh khỏi. Các điện thoại chơi game như Red Magic thường sử dụng quạt nhỏ để tản nhiệt, nhưng lần này, hãng đã nâng cấp công nghệ lên một tầm cao mới.

Một dòng tweet gần đây đã gọi Red Magic 11 Pro là "sản phẩm được mong đợi nhất nửa cuối năm nay" nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa tản nhiệt khí và tản nhiệt nước. Mặc dù thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu đúng như vậy, Red Magic 11 Pro sẽ trở thành sản phẩm đầu tiên trên thị trường sở hữu công nghệ này.

Sự kiện ra mắt chính thức của Red Magic 11 Pro sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 17/10. Dòng sản phẩm này có thể bao gồm hai mẫu Pro, trong đó có cả mẫu 11 Pro+. Các tin đồn trước đó cũng cho biết, Red Magic 11 Pro sẽ được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình, cảm biến vân tay siêu âm 3D và đạt tiêu chuẩn chống nước, bụi IP68.

Với những tính năng nổi bật này, Red Magic 11 Pro hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những tín đồ yêu thích game di động.