Realme C85 series ra mắt: Pin 7.000 mAh, màn 144Hz, giá từ 6,49 triệu đồng

Realme vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm C85 tại Việt Nam, bao gồm hai mẫu: Realme C85 Pro và C85 5G. Cả hai thiết bị đều được thiết kế với ưu điểm nổi bật về thời lượng pin dài, màn hình sắc nét và các tính năng AI tiên tiến, với mức giá hợp lý.

Realme C85 Pro

Điểm nhấn của dòng sản phẩm này là màn hình với tần số quét lên đến 144Hz, pin dung lượng lớn 7.000 mAh, khả năng chống nước đạt chuẩn IP69 Pro và giao diện Realme UI 6.0 dựa trên nền tảng Android 15.

Realme C85 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch với độ phân giải Full HD+ (1080 x 2344 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 4.000 nits. Trong khi đó, C85 5G trang bị màn hình LCD 6,8 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét 144Hz.

Realme C85 5G

Về hiệu năng, C85 Pro được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 685 hỗ trợ 4G LTE, trong khi C85 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300. Cả hai mẫu điện thoại đều có RAM lên đến 8GB (có thể mở rộng lên 24GB thông qua bộ nhớ ảo) và bộ nhớ trong tối đa 256GB, có thể mở rộng thêm qua thẻ nhớ microSD.

Cả hai thiết bị đều được trang bị pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp người dùng sạc nhanh chóng và tiện lợi.

Chạy trên nền tảng Android 15 với giao diện Realme UI 6.0, cả hai sản phẩm hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu và các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Về khả năng chụp ảnh, cả hai điện thoại đều được trang bị camera chính 50 megapixel và camera trước 8 megapixel.

Kích thước của C85 Pro là 164,4 x 77,99 x 8,09mm và nặng 205 gram, trong khi C85 5G dày hơn một chút với 8,38mm và nặng 215 gram. Các tính năng bổ sung bao gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 (C85 Pro) / 5.3 (C85 5G), GPS, NFC, hỗ trợ hai SIM, cổng USB-C và khả năng chống nước IP69 Pro.

Dòng sản phẩm Realme C85 được giới thiệu tại Việt Nam với hai màu sắc: Tím Cánh Vẹt và Xanh Khổng Tước. Phiên bản Pro có giá 6,49 triệu đồng cho phiên bản RAM 8GB + bộ nhớ trong 128GB và 7,09 triệu đồng cho phiên bản 8GB + 256GB. Trong khi đó, Realme C85 5G có giá 7,69 triệu đồng cho phiên bản 8GB + 256GB.