Mở hộp chiếc Realme 16 Pro Harry Potter Edition siêu đặc biệt

Người hâm mộ Harry Potter đang phát cuồng vì chiếc Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter mới. Trước đó, chiếc điện thoại đầy ma thuật này đã được công bố thiết kế chính thức!

Đặc biệt từ vẻ ngoài đến trải nghiệm bên trong

Nói một cách đơn giản, thiết kế của chiếc điện thoại này là một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng hạn, phiên bản màu nâu sở hữu bề mặt giả da sang trọng với họa tiết hình thoi (argyle) cổ điển, gợi nhớ trực tiếp đến cảnh Cờ Phù thủy (Wizard's Chess) đầy ấn tượng.

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter.

Ở giữa mặt lưng là huy hiệu Hogwarts huyền thoại. Bao quanh cụm camera, phiên bản đặc biệt này lấy cảm hứng từ mô-đun camera của Realme 16 Pro và nâng tầm nó với thiết kế "Metal Mirror Camera Deco" (viền trang trí camera dạng gương kim loại) đầy tinh tế. Chi tiết này được cố tình thiết kế để trông giống khuôn mặt của cú Hedwig.

Mọi chi tiết đều được thiết kế chỉn chu.

Chưa hết, giao diện người dùng được tùy biến riêng sẽ rất được lòng người hâm mộ. Điện thoại mang đến các logo, phông chữ và biểu tượng đậm chất Hogwarts, cùng vô số chi tiết ẩn thú vị để người dùng khám phá.

Một chiếc rương cực "chất"

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter còn đi kèm với hộp quà tặng giới hạn mang chủ đề Hogwarts, dành riêng cho những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Bên trong hộp bao gồm: điện thoại, ốp lưng cực "chất" (có cùng phong cách thiết kế), cáp sạc, củ sạc và que chọc SIM.

Các chi tiết đi kèm Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter.

Ngoài ra, hộp đựng còn có tai nghe Realme Buds T500 Pro phiên bản Harry Potter mang thương hiệu Hogwarts. Bộ sản phẩm cũng bao gồm dây đeo tiện dụng cùng các món đồ lưu niệm thú vị như thư nhập học Hogwarts, vé tàu, kẹp sách, bưu thiếp nhân vật,...

Chiếc điện thoại này có gì đặc biệt?

Về thông số kỹ thuật, Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter sẽ không làm bạn thất vọng. Máy chỉ có một tùy chọn màu nâu và nặng 198g – nhẹ hơn so với iPhone 18 Pro.

Realme trang bị cho máy chip MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1272 x 2772, tần số quét mặc định 120Hz cực kỳ mượt mà cùng tỷ lệ tương phản cao, mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp.

Rương đựng Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter và phụ kiện.

Hệ thống camera của sản phẩm bao gồm tổng cộng ba ống kính. Camera chính có độ phân giải 200 MP với cảm biến kích thước khá lớn 1/1,56 inch, khẩu độ f/1.8 và công nghệ chống rung quang học (OIS) hai trục. Ngoài ra, máy còn có camera góc siêu rộng 8 MP và camera selfie 50 MP ở mặt trước.

Realme 16 Pro phiên bản Harry Potter mang đậm phong cách Hogwarts.

Một trong những điểm ấn tượng nhất của Realme 16 Pro Harry Potter Edition chính là viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh! Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 80W. Tại Ấn Độ, siêu phẩm đặc biệt này có giá khởi điểm từ 62,999 Rupee (khoảng 17.1 triệu đồng).