Realme Narzo 100x ra mắt với pin 8000 mAh với giá từ 5,7 triệu đồng

Mới đây, Realme đã mở rộng danh mục sản phẩm điện thoại thông minh dòng Narzo của mình với việc ra mắt Narzo 100x.

Điểm nổi bật nhất của Realme Narzo 100x là viên pin Titan 8.000 mAh, có thể sử dụng lên đến ba ngày chỉ với một lần sạc. Chiếc điện thoại dày 8,8mm này hỗ trợ sạc nhanh 45W, sạc bỏ qua mọi tình huống và sạc ngược có dây.

Realme Narzo 100x.

Realme Narzo 100x được trang bị màn hình LCD HD+ 6.81 inch với tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 1200 nit. Realme cho biết điện thoại sẽ mang lại độ mượt mà ổn định 60FPS trong BGMI, MLBB và Free Fire.

Về cấu hình, Realme Narzo 100x sử dụng chip Dimensity 6300, chạy hệ điều hành Realme UI 7.0 ngay khi xuất xưởng và có RAM lên đến 6GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong lên đến 256GB chuẩn UFS 2.2.

Realme Narzo 100x màu cam.

Narzo 100x có camera selfie 8MP ở mặt trước và thiết lập camera kép ở mặt sau với camera chính 50MP. Camera sau được hỗ trợ bởi "AI Pulse Light" với 5 tốc độ và 9 tùy chọn màu sắc.

Các tính năng nổi bật của Narzo 100x bao gồm: buồng hơi 5.300 mm2 để làm mát, chứng nhận MIL-STD-810H và xếp hạng IP65. Smartphone này cũng hỗ trợ cảm ứng khi đeo găng tay, tay ướt và tay dính dầu.

Cấu hình của Realme Narzo 100x.

Realme Narzo 100x có hai màu: Cam Flash Orange và Đen Midnight Black với ba tùy chọn bộ nhớ - RAM 4GB/ ROM 128GB, RAM 6GB/ ROM 128GB và RAM 6GB/ ROM 256GB, có giá lần lượt là 20.999 Rupee (khoảng 5,7 triệu đồng), 22.999 Rupee (khoảng 6,2 triệu đồng) và 24.999 Rupee (khoảng 6,8 triệu đồng).

Realme Narzo 100x sẽ được bán tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 22/7 thông qua trang web chính thức của Realme.