Cáp sạc USB-C giá rẻ có thực sự gây hại cho điện thoại?

Khi cần sạc điện thoại, nhiều người thường nghĩ rằng bất kỳ cáp sạc USB-C nào cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho thiết bị của người dùng. Mặc dù cáp giá rẻ có thể tiết kiệm được vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng việc sử dụng chúng có thể dẫn đến hỏng hóc và chi phí sửa chữa cao hơn nhiều.

Tiết kiệm vài chục nghìn mua cáp sạc có thể khiến điện thoại trả giá đắt

Cáp USB-C không rõ nguồn gốc thường không đảm bảo về điện áp và độ ổn định, có thể khiến pin điện thoại sạc chậm hơn hoặc quá nóng, từ đó làm tăng nguy cơ cháy nổ. Chúng cũng có thể gây hỏng cổng sạc hoặc bo mạch chủ, dẫn đến việc điện thoại không còn hoạt động. Ngoài ra, khi truyền dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, cáp kém chất lượng có thể gây mất dữ liệu do lỗi hoặc hư hỏng thiết bị.

Một vấn đề khác là cảm giác giật điện khi chạm vào đầu nối kim loại. Nếu cảm thấy bị giật mạnh và đau, đó là dấu hiệu cho thấy bộ sạc có thể bị lỗi hoặc không được chứng nhận.

Cáp USB giá rẻ thường thiếu các thành phần quan trọng để xử lý điện áp an toàn. Chẳng hạn, trong cáp USB-C, giao thức Power Delivery cho phép điện thoại và bộ sạc giao tiếp hiệu quả. Nhiều cáp giá rẻ loại bỏ các thành phần này, dẫn đến việc bộ sạc cung cấp nguồn điện không đều, từ đó gây áp lực lên pin và làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Lưu ý khi chọn mua cáp sạc USB-C cho điện thoại

Để nhận biết cáp USB kém chất lượng, người dùng nên tìm kiếm các chứng nhận từ USB-IF. Tuy nhiên, các chứng nhận này có thể bị làm giả, vì vậy hãy kiểm tra trang web của USB-IF để xác minh. Ngoài ra, hãy chú ý đến bao bì sản phẩm, kiểm tra xem có lỗi chính tả hay không, đồng thời đảm bảo cáp có lớp vỏ chắc chắn, không bị mỏng manh.

Khi mua cáp từ các trang thương mại điện tử, hãy xem xét đánh giá của người dùng và chọn sản phẩm có xếp hạng từ 4 sao trở lên dựa trên nhiều đánh giá. Việc đầu tư vào cáp chất lượng không chỉ bảo vệ điện thoại mà còn giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa trong tương lai.