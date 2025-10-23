Ra mắt Realme GT8 Pro với thiết kế camera tháo rời, chip cực mạnh

Khác với các sản phẩm "đối thủ", Realme đang hướng đến việc mang đến một diện mạo cá nhân hóa hơn cho smartphone cao cấp của mình. Realme GT8 Pro là điện thoại thông minh đầu tiên của thương hiệu có cụm camera có thể tháo rời, cho phép người dùng thay đổi hoàn toàn diện mạo điện thoại chỉ với vài bước đơn giản.

3 màu của Realme GT8 Pro.

Cụm camera của Realme GT8 Pro có hai ốc vít Torx ở bên cạnh, giúp giữ chặt cụm camera. Hệ thống này sử dụng nam châm, cho phép bạn nhanh chóng lắp cụm camera vào đúng vị trí và sau đó gắn hai ốc vít vào để cố định. Realme sẽ cung cấp đủ loại thiết kế, bao gồm hình vuông, hình tròn và hình robot, có sẵn tại các cửa hàng chính thức của thương hiệu.

Chưa hết, Realme cũng đang cho người dùng cơ hội in 3D các thiết kế cụm camera của riêng mình bằng cách chia sẻ tệp mô hình 3mf và đang tổ chức một cuộc thi dành cho những thiết kế sáng tạo nhất hợp tác với MakerWorld.

Realme GT8 Pro có cụm camera cực "đỉnh".

Realme GT8 Pro không chỉ tập trung vào ngoại hình mà còn sở hữu cụm ba camera mạnh mẽ, nổi bật nhất là camera chính được Ricoh tinh chỉnh, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của mối quan hệ hợp tác Realme x Ricoh.

Camera chính 50MP của Realme GT8 Pro sở hữu cảm biến kích cỡ 1/1.56 inch và khẩu độ f/1.8. Máy cũng tương thích với tiêu cự tương đương full-frame của Ricoh GR là 28mm và 40mm. Các nhiếp ảnh gia cũng có thể sử dụng năm 5 màu nhiếp ảnh đặc trưng của Ricoh GR - Dương, Âm, Đen trắng tương phản cao, Tiêu chuẩn và Đơn sắc.

Màn hình có độ sáng cực cao.

Camera chính được hỗ trợ bởi ống kính tiềm vọng 200MP tương đương tiêu cự 65mm với zoom quang 3x và zoom lossless lên đến 12x. Máy sử dụng cảm biến kích cỡ 1/1.56 inch (ISOCELL HP5) với khẩu độ f/2.6 và được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh quang học (OIS) hai trục.

Camera thứ ba ở mặt sau là ống kính góc siêu rộng 50MP, tiêu cự 16mm, khẩu độ f/2.0 và góc nhìn 116 độ. Sản phẩm cũng hỗ trợ quay video ở độ phân giải 8K và 30 khung hình/giây.

Các thông số kỹ thuật còn lại cũng ấn tượng không kém. Máy sở hữu chip Snapdragon Elite Gen 5 Extreme Edition hàng đầu, kết hợp với RAM lên đến 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 1TB chuẩn UFS 4.1. Realme cũng mang đến chip đồ họa R1 tùy chỉnh.

Realme GT8 Pro sở hữu màn hình AMOLED cao cấp với độ phân giải QHD+ (3.136x1.440px) và tần số quét 144Hz. Độ sáng được đánh giá lên đến 2.000 nit trong điều kiện thông thường và có thể tăng lên đến 4.000 nit ở các vùng tối ưu cục bộ. Máy cũng được trang bị Camera selfie 32MP và cảm biến vân tay siêu âm.

Ngoài ra, Realme GT8 Pro sở hữu viên pin dung lượng 7.000mAh, được chia đều cho hai cell pin Si/C. Sạc có dây đạt công suất tối đa 120W, sạc không dây lên tới 50W. Mặc dù có cell pin lớn hơn, điện thoại Realme vẫn dày 8,2mm.

Điện thoại cũng được trang bị khả năng chống nước, bụi chuẩn IP66, IP68, IP69 và cài sẵn giao diện Realme UI 7 dựa trên Android 16.

Realme GT8 Pro có các màu: Trắng, Xanh lá và Xanh dương. Giá khởi điểm từ 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Khách hàng quan tâm có thể đặt hàng trước tại Trung Quốc.