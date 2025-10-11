Realme 15 Pro ra mắt phiên bản Game of Thrones với mặt lưng có thể đổi màu

Realme vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu smartphone Realme 15 Pro, lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng "Game of Thrones". Sản phẩm này không chỉ mang đến một diện mạo mới mẻ mà còn thể hiện sự tôn vinh đối với bộ truyện giả tưởng sử thi.

Realme 15 Pro phiên bản Game of Thrones

Mẫu smartphone phiên bản giới hạn này có thiết kế độc đáo với biểu tượng Targaryen màu vàng, cùng với các chi tiết chủ đề độc quyền. Mặt lưng của máy được thiết kế đổi màu, cho phép chuyển từ đen sang đỏ sẫm khi nhiệt độ vượt quá 44 độ C, một công nghệ mà Realme gọi là "Sinh ra từ Lửa". Giao diện người dùng cũng được làm mới với chủ đề lấy cảm hứng từ cả Lửa và Băng, cho phép người dùng tùy chỉnh thông qua AI Edit Genie.

Mặt lưng của máy có thiết kế đổi màu

Ngoài thiết kế ấn tượng, phiên bản giới hạn còn đi kèm với hộp đựng đặc biệt dành cho các nhà sưu tập, được chế tác từ gỗ nguyên khối và có các chi tiết kim loại chạm khắc tinh xảo. Hộp chứa biểu tượng của chín gia tộc lớn ở Westeros, cùng với một Ngai Sắt nhỏ, bản đồ lục địa Westeros, và phần giới thiệu về Nhà Targaryen và Nhà Stark. Đặc biệt, người hâm mộ còn nhận được bộ sưu tập bưu thiếp và nhãn dán với hình ảnh các nhân vật nổi tiếng như Jon Snow, Daenerys và Tyrion.

Realme 15 Pro phiên bản giới hạn này chỉ có một cấu hình duy nhất 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong và được sản xuất với số lượng hạn chế, chỉ 5.000 chiếc trên toàn cầu, với mức giá 44.999 Rupee (khoảng 13,3 triệu đồng).