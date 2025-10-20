Realme GT 8 và GT 8 Pro lộ thông số với thiết kế độc lạ, hiệu năng khủng

Realme chuẩn bị ra mắt bộ đôi flagship mới, Realme GT 8 và GT 8 Pro, vào ngày 21/10 tới đây. Đến thời điểm hiện tại, hãng đã xác nhận một số thông tin về sản phẩm này. Mới đây, chuyên gia rò rỉ Bald Panda đã chia sẻ thêm chi tiết trên Weibo.

Realme GT 8 và GT 8 Pro

Theo thông tin rò rỉ, cả Realme GT 8 và GT 8 Pro sẽ được trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 6,78 inch, hỗ trợ độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz. Mặc dù thông tin về camera trước vẫn chưa được tiết lộ, nhưng GT 8 sẽ sở hữu camera chính 50 megapixel, ống kính góc siêu rộng 8 megapixel và camera tiềm vọng 50 megapixel.

Trong khi đó, cụm camera sau của Realme GT 8 Pro sẽ bao gồm hai cảm biến 50 megapixel cho camera chính và camera góc siêu rộng, cùng với camera tiềm vọng 200 megapixel, có khả năng được hỗ trợ bởi cảm biến Samsung HP5. GT 8 Pro cũng sẽ có cụm camera deco có thể thay đổi, nhưng chưa rõ liệu GT 8 có tính năng tương tự hay không.

Về cấu hình, Realme GT 8 sẽ được trang bị pin 7.000 mAh với sạc có dây 100W và chipset Snapdragon 8 Elite. Phiên bản Pro sẽ có pin tương tự, nhưng hỗ trợ sạc có dây 120W và sạc không dây 50W, cùng với giao thức sạc PPS 50W và UFCS 44W. Cả hai phiên bản đều dự kiến sẽ có RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB. Đặc biệt, đây sẽ là những điện thoại đầu tiên của Realme được cài sẵn giao diện Realme UI 7 dựa trên Android 16.

Realme GT 8 và GT 8 Pro sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh dương và xanh lá cây. Đặc biệt, GT 8 Pro sẽ có độ dày 8,2mm và trọng lượng khoảng 209 đến 214 gram, tùy thuộc vào phiên bản màu sắc.