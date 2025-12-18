Trình làng 2 smartphone Realme pin "khủng" 7000 mAh

Mới đây, Realme đã bổ sung thêm 2 thành viên mới vào dòng Narzo của mình - Realme Narzo 90 và Realme Narzo 90x.

Realme Narzo 90

Trước tiên, Realme Narzo 90 được trang bị chip Dimensity 6400 Max SoC với RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 128GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Smartphone này chạy giao diện Realme UI 6.0 dựa trên Android 15 đã khá cũ, đi kèm 3 lần nâng cấp hệ điều hành Android và 4 năm cập nhật bảo mật.

Realme Narzo 90 có pin cực lớn.

Realme Narzo 90 được trang bị màn hình AMOLED 6.57 inch, tần số quét 120Hz, độ phân giải FullHD+, được bảo vệ bởi kính Dragontrail Star D+ và có độ sáng tối đa 4000 nit. Màn hình cũng có cảm biến vân tay bên dưới để xác thực sinh trắc học và chi tiết "đục lỗ" ở giữa cho camera selfie 50MP.

Mặt sau có thêm một camera 50MP cùng một camera đơn sắc 2MP.

2 màu của Realme Narzo 90.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin 7000 mAh với khả năng sạc nhanh 60W, có thể sạc từ 1% đến 50% trong 31 phút.

Các tính năng khác của Realme Narzo 90 bao gồm: sạc ngược có dây, loa stereo kép và đạt chuẩn chống nước IP66, IP68 và IP69. Smartphone này dày 7.79 mm và nặng 181 g.

Realme Narzo 90 có 2 phiên bản màu: Vàng Chiến Thắng và Đen Carbon với hai tùy chọn bộ nhớ - RAM 6GB/ ROM 128GB và RAM 8GB/ ROM 128GB. 2 phiên bản có giá lần lượt là 16.999 Rupee (khoảng 4,9 triệu đồng) và 18.499 Rupee (khoảng 5,3 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được bán tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 24/12 thông qua Amazon.in.

Realme Narzo 90x

Realme Narzo 90x được tích hợp chip Dimensity 6300 với RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 128GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Smartphone này chạy giao diện Realme UI 6.0 dựa trên Android 15.

Realme Narzo 90x có màn hình khá lớn.

Máy sở hữu màn hình LCD HD+ 6.8 inch, tần số quét 144Hz. Màn hình được bảo vệ bởi kính Dragontrail Star D+, có độ sáng tối đa 1.200 nit và có thể sử dụng được khi tay ướt.

Về khả năng chụp ảnh, Realme Narzo 90x chỉ có hai camera - camera selfie 8MP ở mặt trước và camera chính 50MP ở mặt sau với cảm biến chống rung.

Giống như Realme Narzo 90, Realme Narzo 90x cũng được trang bị pin 7.000 mAh với khả năng sạc nhanh 60W. Ngoài ra, điện thoại cũng hỗ trợ sạc ngược có dây.

2 màu của Realme Narzo 90x.

Những điểm nổi bật khác của Realme Narzo 90x bao gồm: cảm biến vân tay bên cạnh, đèn LED nhịp tim ở mặt sau và khả năng chống nước IP65. Smartphone này dày 8,28 mm, nặng 212 g và có hai tùy chọn màu sắc - Xanh Flash và Xanh Nitro.

Realme Narzo 90x có 2 cấu hình RAM 6GB/ ROM 128GB và RAM 8GB/ ROM 128GB với giá lần lượt là 13.999 Rupee (khoảng 4 triệu đồng) và 15.499 Rupee (khoảng 4,5 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được bán tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 23/12 thông qua Amazon.in.