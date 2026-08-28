Ra mắt Realme P4s với pin 8000 mAh, giá từ 9,5 triệu đồng

Mới đây, Realme đã giới thiệu Realme P4s – thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm P4. Realme P4s sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch tần số quét 144Hz, sử dụng màn hình Samsung dựa trên công nghệ OLED M14.

Màn hình này được bảo vệ bởi kính AGC DT Star D+, có độ phân giải 2.772 x 1.272 pixel, độ sáng tối đa 6.500 nit và hỗ trợ HDR10+. Màn hình cũng hỗ trợ tính năng cảm ứng khi tay ướt hoặc dính dầu, cho phép người dùng thao tác dễ dàng trong các điều kiện này.

Realme P4s.

Về cấu hình, Realme P4s được trang bị hai con chip: SoC Dimensity 7400 Ultra và chip AI Hyper Vision+. Trong đó, Hyper Vision+ là chip đồ họa chuyên dụng được Realme tích hợp nhằm nâng cao trải nghiệm chơi game.

Đáng chú ý, Realme P4s hỗ trợ chơi game ở tốc độ khung hình 90FPS và 144FPS, màn hình duy trì tần số quét 144Hz trên năm thể loại game: FPS, MOBA, Thể thao, Đua xe và Sandbox.

Realme P4s có thể chơi game cực tốt.

Con chip Dimensity 7400 Ultra đi kèm với RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong lên đến 256GB chuẩn UFS 3.1. Máy chạy giao diện Realme UI 7.0 (dựa trên Android 16) ngay khi xuất xưởng, đồng thời được cam kết hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành Android trong 3 năm và cập nhật bảo mật trong 4 năm.

Hệ thống camera của Realme P4s bao gồm ba ống kính: camera chính 50MP (có chống rung quang học OIS), camera góc siêu rộng 8MP (góc nhìn 112°) và camera selfie 16MP (góc nhìn 85°). Cụm camera sau và đèn flash LED được bố trí trong một mô-đun trang trí độc đáo. Máy cũng đi kèm các tính năng nhiếp ảnh hỗ trợ bởi AI như AI Light Me, AI StyleMe và AI Framing Master.

Cung cấp năng lượng cho Realme P4s là viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh có dây 80W. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc ngược có dây và tính năng sạc trực tiếp (bypass charging).

2 màu của Realme P4s.

Các điểm nổi bật khác của Realme P4s bao gồm: hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) diện tích 7.000 mm², hệ thống loa kép stereo, cùng khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69.

Realme P4s có các tùy chọn màu Xanh Electric Cyan và Xám Titanium Gray, cùng ba phiên bản bộ nhớ: RAM 8GB/ ROM 128GB, RAM 8GB/ ROM 256GB và RAM 12GB/ ROM 256GB, với mức giá lần lượt là 34.999 Rupee (khoảng 9,5 triệu đồng), 37.999 Rupee (khoảng 10,3 triệu đồng) và 41.999 Rupee (khoảng 11,4 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được mở bán tại Ấn Độ từ ngày 3/9.