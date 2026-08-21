Realme P4s lộ diện với pin khủng 8.000 mAh, màn Samsung 6.500 nits

Thị trường di động tầm trung sắp chào đón một sản phẩm mới đầy hứa hẹn từ nhà sản xuất Realme mang tên Realme P4s. Sau thành công của các phiên bản tiền nhiệm, mẫu điện thoại này đã chính thức xuất hiện trên trang teaser của hãng, chuẩn bị ra mắt vào ngày 26/8 tới đây.

Realme P4s gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế phẳng hiện đại, khung viền nhựa cứng cáp và cụm camera vuông vức ở mặt sau. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc nổi bật là xám và xanh ngọc, cùng với các điểm nhấn màu cam bắt mắt và họa tiết vân độc đáo trên mô-đun camera. Đặc biệt, thiết bị còn được trang bị khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP69, mang lại sự yên tâm cho người dùng khi sử dụng trong các điều kiện khắc nghiệt.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Realme P4s là màn hình AMOLED cao cấp do Samsung sản xuất, với tấm nền M14. Màn hình này có độ phân giải 2,772 x 1,272 pixels, tần số quét lên đến 144Hz và độ sáng HDR đạt kỷ lục 6,500 nits.

Để hỗ trợ cấu hình ấn tượng này, Realme đã trang bị cho máy viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh, đi kèm với công nghệ sạc nhanh 80W qua cổng USB-C, giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng.

Realme P4s được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultra, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ hàng ngày. Mặc dù nhà sản xuất gọi đây là "vua hiệu năng", nhưng chip này vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dùng, đặc biệt là với hệ thống tản nhiệt lớn, phù hợp cho những game thủ thích chơi lâu.

Về khả năng nhiếp ảnh, Realme P4s sở hữu camera chính 50 megapixel với tính năng chống rung quang học OIS, giúp chụp ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng 8 megapixel cũng đáp ứng tốt nhu cầu chụp phong cảnh và nhóm bạn.

Với những thông số ấn tượng và thiết kế bắt mắt, Realme P4s hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc di động tầm trung.