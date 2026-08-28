TikTok tiết lộ các hashtag đang thu hút hàng triệu video clip ngắn gắn thẻ

Theo báo cáo từ TikTok, ngành hàng sức khỏe, làm đẹp và chăm sóc cá nhân hiện là ngành hàng lớn thứ hai trên TikTok Shop. Trong năm 2025, tổng giá trị giao dịch của ngành hàng này tăng 43% so với năm 2024, trong khi doanh thu trung bình trên mỗi nhà bán hàng tăng gần 52%.

Còn một báo cáo khác của DKSH cho biết, quy mô thị trường làm đẹp ước tính đạt khoảng 2,74 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 3,3% đến năm 2029. Nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 1,2 tỷ USD.

Một phiên livestream liên quan các sản phẩm làm đẹp.

Trong bối cảnh đó, tại sự kiện TikTok Beauty Fest 2026 mới đây, năm xu hướng nổi bật đã được nhắc tới: Chăm da khoa học; Mua sắm kết hợp giải trí; Trang điểm và biến hình; Chăm sóc chuyên sâu; Sự hình thành các cộng đồng tín đồ thương hiệu. Minh chứng là các hashtag gây chú ý như #skincare với 1,5 triệu video, #makeup với 1,9 triệu video hay #unboxing với 854.000 video.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi khả năng kết nối nội dung, khám phá sản phẩm và thương mại trong cùng một hành trình:

- Ở giai đoạn nhận biết: Giải pháp TopView và Brand Ads của TikTok Shop giúp thương hiệu mở rộng độ phủ và tiếp cận nhiều người dùng hơn.

- Trong giai đoạn cân nhắc: Các giải pháp giúp thu hút khách hàng tiềm năng như Consideration Ads, Messaging Ads giúp người dùng tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu, khám phá lợi ích sản phẩm và từng bước hình thành ý định mua sắm.

- Đến giai đoạn chuyển đổi: Performance Ads và TikTok Shop giúp biến sự quan tâm thành hành động mua sắm.

Đáng chú ý, phía sau nhu cầu tìm hiểu và mua sắm ngày càng cao là kỳ vọng lớn hơn của người tiêu dùng về chất lượng, độ an toàn và tính minh bạch. Tại sự kiện DKSH Beauty Show 2026 trước đó, DKSH cho biết, người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu sức khỏe làn da, thành phần, hoạt chất và cách sử dụng sản phẩm.

Theo nhận định của họ, để một sản phẩm ra mắt thành công, việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngay từ giai đoạn đầu là yếu tố then chốt. Bằng cách kết hợp kiến thức chuyên sâu về quy định với năng lực kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia tại các trung tâm đổi mới sáng tạo, DKSH có thể hỗ trợ đối tác chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý và kỹ thuật cần thiết.

Những tín hiệu trên cho thấy thị trường làm đẹp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng gắn liền với sự thay đổi trong cách người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Khi nội dung, cộng đồng và thương mại ngày càng được kết nối chặt chẽ, thương hiệu không chỉ cần tạo ra sức hút trên nền tảng số mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn và minh bạch.