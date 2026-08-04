Ra mắt OnePlus N6x với giá từ 5,2 triệu đồng, chống sốc cực tốt

Sau nhiều lần nhá hàng, OnePlus đã chính thức ra mắt N6x tại Ấn Độ. Chiếc điện thoại mới này là phiên bản giá phải chăng hơn của OnePlus N6, ra mắt vào cuối tháng trước.

OnePlus N6x sở hữu màn hình LCD 6.8 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét lên đến 120Hz.

OnePlus N6x.

Bên trong, điện thoại được trang bị chip MediaTek Dimensity 6360 Apex, kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong lên đến 128GB. Sản phẩm có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng bộ nhớ.

Một trong những điểm nổi bật chính của OnePlus N6x là viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, có thể cung cấp thời gian phát video liên tục lên đến 20,56 giờ chỉ với một lần sạc.

Cấu hình chính của OnePlus N6x.

Về khả năng chụp ảnh, điện thoại có camera sau chính 13MP, camera trước 5MP đảm nhiệm việc chụp ảnh selfie và gọi video.

OnePlus N6x cũng được trang bị cảm biến vân tay bên cạnh, đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước, cùng chứng nhận MIL-STD-810H. Máy chạy giao diện OxygenOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16.

2 màu của OnePlus N6x.

Các tùy chọn kết nối của điện thoại OnePlus bao gồm 5G, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS và cổng USB Type-C.

OnePlus N6x có hai tùy chọn màu sắc: Đỏ Burgundy và Xanh Băng. Phiên bản RAM 4GB/ ROM 64GB có giá 18.999 Rupee (khoảng 5,2 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 4GB/ ROM 128GB có giá 20.999 Rupee (khoảng 5,8 triệu đồng).