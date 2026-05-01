OnePlus Ace 6 Ultra khiến game thủ mê mẩn với chip "khủng" và pin lớn

Điện thoại chơi game OnePlus Ace 6 Ultra đã chính thức ra mắt cùng với bộ điều khiển chơi game được thiết kế riêng. Sản phẩm được trang bị chip MediaTek – Dimensity 9500, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chơi game 165fps trên 6 tựa game phổ biến, bao gồm League of Legends: Wild Rift, Clash of Clans, Soul Knight và Subway Surfers.

OnePlus Ace 6 Ultra có khả năng chống nước cực tốt.

Chip Dimensity 9500 sở hữu GPU Mali-G1 Ultra với 12 lõi, hứa hẹn tăng gấp đôi hiệu năng dò tia và cải thiện hiệu năng tổng thể lên 33% so với thế hệ trước. CPU 8 lõi cung cấp hiệu năng đơn nhân tăng 32% nhờ lõi ARM C1-Ultra.

Điện thoại có thể chạy Delta Force ở tốc độ 165 khung hình/giây liên tục trong ba giờ mà không bị giảm hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng trung bình là 4,6W.

Điện thoại chơi game có viên pin cực lớn.

Điện thoại được trang bị viên pin lớn thứ hai trong lịch sử điện thoại OnePlus. Đó là thiết kế pin kép với dung lượng 8.600mAh và có thể chơi game ở tốc độ 165 khung hình/giây liên tục trong 7,4 giờ hoặc sử dụng trình duyệt web trong 13,6 giờ. Pin có tuổi thọ lên đến 5 năm.

Điện thoại hỗ trợ sạc bỏ qua (bypass charging), giúp tiết kiệm pin và hoạt động mát hơn khi có nguồn điện ngoài. Pin hỗ trợ sạc nhanh 120W – 20 phút sạc được 53% và 49 phút sạc đầy 100%.

OnePlus Ace 6 Ultra sở hữu màn hình OLED (BOE) 6.78 inch với độ phân giải 1272 x 2772 pixel. Đây là tấm nền 10-bit hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+, độ phủ màu 100% DCI-P3. Màn hình có thể đạt độ sáng 3600 nit ở mức APL 25% và sử dụng kết hợp giữa làm mờ DC (trên 70 nit) và làm mờ PWM tần số cao (dưới 70 nit).

OnePlus Ace 6 Ultra.

Điện thoại có thể sử dụng cùng tay cầm chơi game mới (được bán riêng). Tay cầm bổ sung thêm bốn nút bấm phía sau (với thời gian phản hồi 1.8ms).

Điện thoại OnePlus không có cần điều khiển hay các nút bấm mặt trước. Thay vào đó, sản phẩm được bổ sung một ăng-ten để tăng cường tín hiệu, một giắc cắm tai nghe 3.5mm và một cổng sạc USB-C ở phía dưới. Ngoài ra, máy còn có điểm gắn từ tính cho quạt làm mát (được bán riêng). Tay cầm có thiết kế thu gọn, hỗ trợ các điện thoại khác.

Tiếp theo, Ace 6 Ultra sở hữu camera chính 50MP ở mặt sau với cảm biến kích cỡ 1/1.55 inch và ống kính khẩu độ f/1.8m, có khả năng chống rung quang học (OIS). Ngoài ra, điện thoại còn có camera góc siêu rộng 8MP (ống kính khẩu độ f/2.2, tiêu cự 16mm). Camera selfie có cảm biến 16MP và tiêu cự 23mm. Camera sau có thể quay video 4K ở tốc độ lên đến 60fps, camera selfie có thể quay video 1080p 30fps.

Khung điện thoại được làm bằng hợp kim nhôm, màn hình được bảo vệ bằng kính cường lực. Mặt lưng là một lớp kính cường lực khác (đối với phiên bản màu Ace Awakening) hoặc kính thường (đối với phiên bản Metal Storm).

Điện thoại có loa stereo được đặt đối xứng và động cơ tuyến tính trục X cho phản hồi xúc giác, có cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Tuy nhiên, cổng USB-C ở phía dưới chỉ hỗ trợ USB 2.0.

Điện thoại đạt chuẩn IP66 (chống nước bắn), IP68 (chống ngâm) và IP69K (chống tia nước nóng).

OnePlus Ace 6 Ultra đã được bán tại Trung Quốc với giá chỉ 3.800 Nhân dân tệ (khoảng 14.6 triệu đồng). Tay cầm chơi game đang được đặt trước với giá 450 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).