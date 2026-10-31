Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng từ máy đọc mã vạch phổ biến khắp nơi

Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện một phương thức tấn công mới thông qua việc khai thác lỗ hổng trên một mẫu máy quét mã vạch được sử dụng rộng rãi, có thể khiến chuỗi cung ứng thương mại điện tử đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Phát hiện này được Kaspersky công bố tại hội nghị Security Analyst Summit 2026.

Máy quét mã vạch trong các kho hàng có thể bị hacker kiểm soát.

Theo báo cáo, kho hàng hiện đại không còn đơn thuần là nơi lưu trữ hàng hóa mà đã trở thành hệ sinh thái phức tạp, kết hợp nhiều công nghệ và thiết bị. Doanh thu thương mại điện tử toàn cầu đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2019, vượt mốc 6.000 tỷ USD. Vì vậy, bất kỳ sự cố hoặc chậm trễ nào trong chuỗi giao hàng cũng có thể gây ra tổn thất nặng nề về tài chính và uy tín.

Nhằm nhận diện nguy cơ tiềm ẩn, các nhà nghiên cứu thuộc Kaspersky Security Services đã kiểm tra nhiều phương thức tấn công nhắm vào hạ tầng kho hàng, bao gồm những thủ đoạn nhắm vào các thiết bị nội bộ. Qua đó, nhóm nghiên cứu phát hiện một phương thức tấn công mới lợi dụng lỗ hổng trên một mẫu máy quét mã vạch của nhà sản xuất lớn. Những thiết bị này được sử dụng phổ biến trong kho vận, bán lẻ và nhiều lĩnh vực khác.

"Mô hình vận hành phổ biến hiện nay sử dụng máy quét mã vạch cầm tay kết nối không dây với máy gốc, rồi từ máy gốc mới liên thông vào máy trạm hoặc hệ thống nghiệp vụ khác. Lỗ hổng lớn nhất nằm ở chỗ: Thiếu cơ chế xác thực nhận diện giữa máy gốc và máy quét cầm tay", báo cáo nêu rõ.

Cách thức tấn công mạng qua máy đọc mã vạch

Nghiên cứu cho thấy, các máy quét này có thể trở thành cửa ngõ xâm nhập vào mạng công nghệ vận hành (OT) của kho hàng. Cụ thể, kẻ tấn công ở trong phạm vi kết nối có thể chèn các thao tác nhấn phím vào thiết bị được kết nối, từ đó thực thi mã độc từ xa, ngay cả khi người dùng không thực hiện thao tác nào.

Trong kịch bản giả định, nhân viên vẫn làm việc bình thường với máy quét mã vạch không dây kết nối máy gốc. Cùng lúc đó, kẻ xấu lấy được địa chỉ Bluetooth của máy gốc bằng cách âm thầm thu thập dữ liệu truyền qua kết nối này.

Khi kết nối Bluetooth thành công, kẻ xấu gửi gói dữ liệu độc hại đến máy gốc để giả lập các thao tác gõ bàn phím. Máy gốc tiếp tục chuyển những thao tác này đến máy tính kết nối nội bộ. Tại đây, máy tính nhận diện đây là thao tác hợp lệ từ người dùng nên thực thi các lệnh không được phép.

Bằng cách này, kẻ tấn công có thể bước đầu xâm nhập vào máy tính trong mạng nội bộ của kho hàng. Máy quét chỉ đóng vai trò là cửa ngõ xâm nhập ban đầu. Điều đáng lo ngại nằm ở việc đây là thiết bị tin cậy trong môi trường vận hành và có kết nối với các hệ thống quan trọng. Thực tế đã có những hệ thống bị tấn công theo cách này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định, kẻ xấu có thể áp dụng những kịch bản tấn công tương tự cho các thiết bị khác trong kho hàng như thiết bị đầu cuối dữ liệu di động (Portable Data Terminals - PDT) hoặc máy in nhiệt, nhằm xâm nhập vào hạ tầng, bao gồm cả hệ thống quản lý kho hàng (Warehouse Management Systems - WMS).