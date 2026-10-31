"Ông lớn" công nghệ Hàn Quốc lấn sân mảng trung tâm dữ liệu AI và robot

LG vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 23,82 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 781,9 tỷ won. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của họ đạt 71,38 nghìn tỷ won, tương đương mức tăng 9,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động đạt 4,03 nghìn tỷ won, tăng 55,9% so với cùng kỳ.

Bên trong Trung tâm Kinh doanh Robot của LG.

Lũy kế đến hết quý III/2026, giá trị đơn hàng các giải pháp làm mát cho các trung tâm dữ liệu AI (AIDC) đã vượt 3 nghìn tỷ won, tăng mạnh so với mức khoảng 600 tỷ won tính đến cuối nửa đầu năm. Hiện, LG cũng đang đầu tư thêm 220 tỷ won để nâng cấp các cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực sản xuất, trong đó có một cơ sở sản xuất chiến lược tọa lạc gần các cụm trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Mỹ.

Thêm nữa trong lĩnh vực robot, LG Data Factory được giới thiệu là nhà máy dữ liệu robot lớn nhất Hàn Quốc, đã bắt đầu vận hành một phần. Công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng sản xuất hàng loạt thiết bị truyền động (actuator) đang đúng kế hoạch. Về giải pháp nhà thông minh AI (AI Home), LG dự kiến hợp tác với các công ty công nghệ khác nhằm xây dựng hệ sinh thái AI Home dựa trên công nghệ IoT mới nhất.

LG ghi nhận tăng trưởng mới trong lĩnh vực robot.

Về kết quả kinh doanh quý III/2026 của một số mảng cốt lõi, Công ty Giải pháp Điện tử Gia dụng LG đạt doanh thu 7,04 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 259,2 tỷ won. Doanh thu duy trì trên mốc 7 nghìn tỷ won trong hai quý liên tiếp.

Trong quý IV/2026, thị trường điện tử gia dụng được dự báo chỉ phục hồi ở mức hạn chế. Trước bối cảnh đó, công ty này đặt mục tiêu mở rộng doanh thu bằng cách tập trung vào các thị trường Nam Bán cầu (Global South), nơi nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì tốt hơn so với mặt bằng chung.

Hay Công ty Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông LG đạt doanh thu 5,02 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 146,7 tỷ won, cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ ở cả hai chỉ tiêu. Động lực chính đến từ doanh số cao hơn của các sản phẩm cao cấp như TV OLED, cùng sự gia tăng doanh số tại các thị trường mới nổi.

Trong quý IV/2026, áp lực chi phí từ chip nhớ và tấm nền hiển thị được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Nhu cầu TV được dự báo giảm so với cùng kỳ, do giá dầu và lãi suất cao tác động đến tâm lý tiêu dùng. Dù vậy, công ty vẫn tập trung thúc đẩy doanh số các dòng sản phẩm cao cấp và củng cố cấu trúc kinh doanh linh hoạt, bền vững hơn.