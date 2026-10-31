Kính Trung Quốc gây sốt khi bị đập liên tục vẫn không vỡ

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh một ô cửa kính tại một cửa hàng ở Pháp chịu đựng nhiều cú tấn công từ những người tham gia bạo loạn. Dù bị đá và đánh mạnh liên tục, tấm kính chỉ nứt mà vẫn giữ nguyên vị trí, từ đó ngăn cản kẻ đột nhập. Chính khả năng này của kính đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Công ty Trung Quốc lợi dụng video để quảng bá kính, nhưng các chuyên gia cho biết vẫn cần có kiểm chứng thực sự

Báo cáo cho thấy, Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd, một công ty có trụ sở tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), là doanh nghiệp đứng đằng sau kính nói trên. Hengxinfeng đã nhanh chóng sử dụng video để quảng bá kính mà họ gọi là “không thể vỡ”.

Người mua cần thận trọng với quảng cáo kính Trung Quốc

Tuy nhiên thực tế là đoạn video thể hiện có phần hạn chế. Mặc dù kính bị nứt và vẫn giữ nguyên hình dạng như một rào chắn, điều đó không đồng nghĩa với việc kính không thể bị phá vỡ. Lấy ví dụ, kính cường lực được thiết kế để có thể nứt mà không bị vỡ vụn, nhưng vẫn có thể bị hư hại về cấu trúc và cần được thay thế sau khi hứng chịu tác động mạnh.

Đặc biệt, cả hai nhãn “không thể vỡ” và “chống đạn” mà Hengxinfeng quảng bá đều chưa được chứng minh bằng các thông số kỹ thuật hoặc kết quả thử nghiệm độc lập. Công ty này chưa công khai thông tin về thành phần, độ dày hay chứng nhận kiểm định của sản phẩm. Hơn nữa, chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy mối liên hệ giữa Hengxinfeng và ô cửa kính trong video.

Với những ai đang cân nhắc sản phẩm này cho mục đích bán lẻ hoặc kiến trúc, đoạn video có thể gây ấn tượng nhưng không đủ để đưa ra quyết định mua hàng. Để đánh giá chính xác, cần có các thử nghiệm kiểm soát về khả năng chịu va đập, chống xuyên thủng và độ bền của kính, cùng với việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh được công nhận.

Cách tiếp cận của Hengxinfeng là một ví dụ điển hình cho thấy sức mạnh của hình ảnh thực tế trong việc thu hút sự chú ý hơn là các buổi trình diễn sản phẩm thông thường. Dù chưa rõ đoạn video có phản ánh chính xác sản phẩm của họ hay không, nhưng nó đã tạo ra một cuộc thảo luận đáng chú ý trong ngành công nghiệp kính an ninh. Các nhà bán lẻ, kiến trúc sư và chuyên gia an ninh nên coi đây là một điểm khởi đầu, và tìm hiểu thêm về các chứng chỉ kiểm định và thông số kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định mua hàng.