iPad Air M4 tràn đầy nội lực ra mắt với giá bán không thể ngờ

Về mặt thiết kế, iPad Air M4 gần như không có sự khác biệt so với mẫu tiền nhiệm, bao gồm cả màu sắc lẫn kiểu dáng. Thậm chí, Apple còn sử dụng một số hình ảnh tương tự từ mẫu M3 trên trang sản phẩm của hãng.

Tuy nhiên, Apple khẳng định rằng iPad Air M4 mang lại “giá trị tuyệt vời” với hiệu năng cải thiện, bộ nhớ lớn hơn và khả năng kết nối nâng cấp. Phó Chủ tịch tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Apple, Bob Borchers, nhận định: “iPad Air mang đến cho người dùng nhiều cách thức sáng tạo và hiệu quả hơn bao giờ hết, với hiệu năng mạnh mẽ và tính linh hoạt đáng kinh ngạc”.

Chip M4 giúp iPad Air mới nhanh hơn tới 30% so với mẫu trước, đồng thời thừa hưởng một số thông số kỹ thuật từ iPad Pro M5, bao gồm hỗ trợ Wi-Fi 7 và các chip kết nối do Apple tự sản xuất. Những cải tiến này giúp tăng cường khả năng kết nối giữa các thiết bị Apple và mở rộng tính năng ẩn vị trí khỏi nhà mạng.

Mặc dù iPad Air M4 chỉ có dung lượng lưu trữ khởi điểm 128 GB, thấp hơn so với iPad Pro (256 GB), Apple đã nâng cấp bộ nhớ RAM lên 12 GB, nhiều hơn 50% so với mẫu trước. Điều này giúp iPad Air M4 hoạt động nhanh hơn và xử lý các tác vụ nặng tốt hơn.

Dù Apple tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mạnh mẽ hơn, nhưng việc cập nhật quá thường xuyên trong khi thiết kế không thay đổi khiến khách hàng khó có thể biện minh cho việc nâng cấp. Vì vậy, mẫu iPad Air M1 vẫn được xem là một lựa chọn mạnh mẽ với nhiều tính năng tương tự như phiên bản mới.

Phiên bản 11 inch của iPad Air M4 có giá khởi điểm 599 USD, trong khi phiên bản 13 inch có giá 799 USD. Tại Việt Nam, giá trên trang Apple Store tương ứng là 16,689 triệu đồng và 22,089 triệu đồng. Cả hai đều hỗ trợ các phụ kiện như Magic Keyboard, Apple Pencil Pro và Apple Pencil USB-C. Khách hàng có thể đặt trước iPad Air bắt đầu từ ngày 4/3, và sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 11/3.