Bản nâng cấp "vô giá trị", đội ngũ marketing iPad Air M4 chỉ việc "ngồi chơi xơi nước"

Với sự ra mắt của iPad Air M4 mới đây, dường như đội ngũ marketing của Apple không có nhiều điều để quảng cáo và tạo ra sự hứng thú đối với sản phẩm. Trong quảng cáo về sự ra mắt của iPad Air M4, mặc dù các nội dung được đề cập khá ấn tượng, nhưng thực tế không làm nổi bật bất kỳ tính năng nào mới mẻ so với các phiên bản trước đó.

Đội ngũ marketing của Apple không có nhiều việc phải làm để sáng tạo quảng cáo iPad Air M4.

Để hiểu rõ hơn về thông số kỹ thuật của iPad Air M4, sau đây là những điểm mới đáng chú ý có trên sản phẩm: chip M4, RAM tăng 50%, modem C1X và chip không dây N1. Tuy nhiên, hai trong số các cải tiến này (C1X và N1) có thể chỉ là biện pháp nhằm cắt giảm chi phí, trong khi chip M4 hiện tại có khả năng rẻ hơn để sản xuất so với chip M3.

Mặc dù dung lượng RAM bổ sung là một điểm cộng trên sản phẩm, nhưng sự khác biệt giữa dung lượng bộ nhớ RAM 8 GB và 12 GB có thể không dễ dàng nhận thấy đối với người dùng iPad Air.

Đáng chú ý, Apple dường như không coi đây là một bản nâng cấp quan trọng khi trang web dành cho iPad Air gần như không có sự thay đổi. Khi truy cập vào trang chủ của Apple, người dùng sẽ thấy một vị trí nổi bật dành cho iPad Air mới “được tăng sức mạnh bởi M4”, nhưng hình ảnh lại giống hệt với hình ảnh đã sử dụng cho iPad Air M3. Khi nhấp vào trang web, cảm giác quen thuộc sẽ khiến người dùng cảm thấy như đã từng thấy điều này trước đây. Sự tương đồng giữa trang web của M4 và M3 là điều không thể phủ nhận.

Vào năm ngoái, mặc dù chip M3 không có nhiều cải tiến so với chip M2 mà nó thay thế trên iPad Air, ít nhất Apple cũng đã đủ quan tâm để cập nhật trang web mình một cách đúng đắn.