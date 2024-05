HOT: Smartphone màn hình gập 3 đầu tiên trên thế giới ra mắt

Vào năm 2019, TCL đã trưng bày một nguyên mẫu (không hoạt động) của một chiếc smartphone màn hình gập 3. Khi được mở hoàn toàn, sản phẩm sẽ mang tới một màn hình 10 inch - tương đương với kích cỡ của màn hình máy tính bảng. Giờ đây, sau 5 năm, TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) đã giới thiệu chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên - tích hợp màn hình 7,85 inch khi mở hoàn toàn.

Chiếc smartphone có màn hình gập 3 của TCL CSOT.

Thiết bị này đã được trưng bày tại triển lãm SID (Society for Information Display; tạm dịch: Hiệp hội Màn hình Thông tin) 2024 được tổ chức tại San Jose, California, Mỹ. Điện thoại sử dụng màn hình gập ba, được TCL đặt tên là "Free-type" - Loại tự do để gập thành hình "G" và "Z". Khi mở phẳng hoàn toàn, màn hình 7,85 inch có tỷ lệ khung hình ngang với một chiếc máy tính bảng thông thường.

Một trong những vấn đề với các nguyên mẫu điện thoại màn hình gập ba cũ hơn là độ dày của chúng. Theo My Drivers, điện thoại gập ba của TCL chỉ dày 427 micron. Đó là nhờ điện thoại áp dụng thiết kế Cảm biến dưới bảng màn hình (SUP - Sensor Under Panel), tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D được xử lý bằng các cảm biến ẩn dưới màn hình có thể gập lại.

"Siêu phẩm" có màn hình chính kích cỡ 7,85 inch.

Nhờ vậy, chiếc smartphone này đủ an toàn để xác minh danh tính của người dùng cho thanh toán di động, mở khóa thiết bị, v.v. Cả vùng màn hình thông thường và vùng màn hình chứa thiết kế SUP đều có mật độ điểm ảnh 420 PPI, cho phép người dùng trải nghiệm màn hình đồng nhất mà không có bất kỳ thay đổi nào về chất lượng màn hình.

Màn hình cũng hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng do LTPO cung cấp, có thể thay đổi từ 1-120Hz tùy thuộc vào nội dung được hiển thị trên màn hình. Với màn hình gập ba, điện thoại không chỉ mang đến cho người dùng trải nghiệm chơi game nâng cao mà còn giúp nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo. Màn hình cũng tiêu thụ điện năng thấp và bền.

Hiện tại, giới công nghệ vẫn chưa rõ ý định của TCL về chiếc điện thoại màn hình gập 3. Trong những năm qua, nhiều tin đồn cũng cho hay, các công ty như Huawei và Samsung đang nỗ lực phát triển một chiếc điện thoại như vậy. Theo các nguồn tin, Huawei sẽ phát hành một thiết bị tương tự trong năm nay với màn hình kích cỡ 10 inch "khổng lồ".

