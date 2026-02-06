iPhone Fold: Apple đi nước cờ thiết kế táo bạo, cấu hình 'quái vật'

Apple có thể không phải hãng đi đầu trong cuộc đua smartphone màn hình gập, nhưng chính sự “đến sau” ấy lại mở ra cơ hội để hãng tạo khác biệt theo những cách không ai ngờ tới.

Trước đây, nhiều tin đồn đã cho rằng iPhone Fold sẽ có hình dáng khá lạ so với các đối thủ Android. Giờ đây, những rò rỉ mới nhất cho thấy đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi Apple dường như đang thử nghiệm những thay đổi rất mạnh tay trong cách bố trí phần cứng và trải nghiệm sử dụng.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Nút âm lượng “chuyển nhà” lên cạnh trên

Theo nguồn tin rò rỉ quen thuộc Instant Digital trên Weibo, Apple đang theo đuổi một cách tiếp cận thiết kế hoàn toàn khác cho iPhone Fold.

Trong bài đăng khá dài, người này tiết lộ chi tiết về cấu trúc bên trong cũng như vị trí các phím bấm vật lý trên thiết bị.

Điểm gây chú ý nhất là việc nút tăng giảm âm lượng sẽ được đặt ở cạnh trên, lệch về phía bên phải của máy, một vị trí gợi nhớ rất rõ đến iPad Mini.

Trên các mẫu iPhone hiện nay, nút âm lượng luôn nằm ở cạnh trái, gần như đã trở thành “chuẩn mực” trong hơn một thập kỷ qua.

Việc thay đổi thói quen này cho thấy Apple không chỉ tinh chỉnh nhỏ lẻ, mà đang sẵn sàng phá vỡ những quy ước quen thuộc.

Trong khi đó, nút nguồn, được cho là tích hợp cảm biến Touch ID, cùng với nút chụp ảnh chuyên dụng vẫn sẽ nằm ở cạnh phải, tương tự các iPhone đời mới.

Lý do đằng sau cách bố trí có phần kỳ lạ này được cho là liên quan đến cấu trúc phần cứng bên trong.

Apple được cho là đặt bo mạch chính ở nửa bên phải của máy và muốn tránh việc phải kéo cáp sang nửa bên trái.

Hệ quả là toàn bộ nút bấm được “dồn” về một phía, còn nửa bên trái chủ yếu dành cho pin và các thành phần màn hình.

Chính cách sắp xếp này lại mang đến một lợi thế lớn: iPhone Fold được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Với một thiết bị màn hình gập cỡ lớn, đây rõ ràng là yếu tố sống còn, đặc biệt khi Apple vốn nổi tiếng với triết lý tối ưu pin thông minh thay vì chạy đua dung lượng thuần túy.

Cụm camera mang hơi hướng iPhone Air

Không chỉ thay đổi ở phần nút bấm, mặt lưng của iPhone Fold cũng được cho là sẽ khác biệt đáng kể so với các mẫu iPhone hiện tại.

Theo rò rỉ, thiết bị sẽ có một “bệ” camera nằm ngang, chứa hai ống kính chính, đèn flash LED và micro, cách bố trí rất giống với iPhone Air trong các tin đồn trước đó.

Đáng chú ý, phần bệ camera này sẽ luôn có màu đen, không phụ thuộc vào màu thân máy. Điều đó có nghĩa là ngay cả phiên bản màu trắng, hiện là tùy chọn màu duy nhất được xác nhận, cũng sẽ đi kèm một dải camera đen tương phản mạnh.

Nếu Apple thực sự chỉ tung ra hai màu, thì khả năng cao lựa chọn còn lại sẽ là màu đen, nhằm tạo sự đồng bộ thị giác.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone Fold có thể trở thành một trong những smartphone hiếm hoi sở hữu thiết kế vừa quen vừa lạ: quen vì mang nhiều nét của iPad, lạ vì phá vỡ gần như toàn bộ thói quen thiết kế iPhone suốt nhiều năm qua.

Trong quá khứ, Apple từng đặt nút nguồn ở cạnh trên, nhưng việc đưa nút âm lượng lên vị trí này là điều mà thị trường smartphone hiện đại gần như chưa từng chứng kiến.

Cấu hình và mức giá: “Quái vật” đúng nghĩa

Về phần thông số kỹ thuật, iPhone Fold được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình trong kích thước 7,8 inch, kết hợp với màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch.

Sức mạnh xử lý đến từ chip A20 Pro, đi kèm 12GB RAM, con số đủ để thiết bị vận hành mượt mà trong nhiều năm tới, kể cả với các tác vụ nặng.

Đi kèm với những công nghệ tiên tiến đó là mức giá không hề dễ chịu. Các nguồn tin cho rằng iPhone Fold sẽ được bán ra với giá dao động từ 2.000 đến 2.500 USD, biến nó trở thành chiếc smartphone đắt nhất lịch sử Apple.

Đây rõ ràng không phải sản phẩm dành cho số đông, mà hướng đến nhóm người dùng cao cấp, sẵn sàng trả giá cao để trải nghiệm công nghệ mới nhất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi những thay đổi này. Có một lý do rất thực tế khiến phần lớn smartphone đặt nút bấm ở hai cạnh bên: sự tiện lợi.

Việc với tay lên cạnh trên để điều chỉnh âm lượng, một thao tác cực kỳ cơ bản, có thể trở nên khá bất tiện, đặc biệt khi sử dụng bằng một tay.

Có thể Apple đang định vị iPhone Fold như một thiết bị lai, nghiêng nhiều hơn về trải nghiệm iPad Mini thu nhỏ. Nhưng ngay cả với tablet cỡ nhỏ, việc thao tác nút ở cạnh trên cũng không hẳn là thoải mái cho mọi người dùng.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn: liệu Apple đang tạo ra một trải nghiệm đột phá, hay chỉ đơn giản là một ý tưởng quá khác biệt so với thói quen sử dụng hàng ngày?

Dù câu trả lời là gì, rõ ràng iPhone Fold, nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, sẽ là một trong những sản phẩm gây tranh cãi và tò mò bậc nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.