iPhone Fold sẽ có viên pin lớn nhất lịch sử iPhone

Mới đây, nguồn tin Instant Digital (Trung Quốc) đã tiết lộ dung lượng pin dự kiến có trong iPhone Fold. "Siêu phẩm" ​​sẽ được ra mắt vào cuối năm nay cùng với dòng iPhone 18 Pro và iPhone Air 2, dự kiến sở hữu viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone.

Ảnh concept iPhone Fold.

Instant Digital cho biết, chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách này sẽ có viên pin 5500 mAh. Mẫu iPhone hiện tại có pin lớn nhất là iPhone 17 Pro Max với viên pin 4823 mAh.

Pixel 11 Pro Fold có thể vượt qua kỷ lục của iPhone Fold

Nếu Instant Digital dự đoán chính xác, iPhone Fold sẽ có pin lớn hơn hai mẫu điện thoại màn hình gập kiểu sách của Samsung và Google, lần lượt là Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold. 2 smartphone này được trang bị pin 4400 mAh và 5015 mAh. Tuy nhiên, vào thời điểm iPhone Fold dự kiến ​ra mắt vào tháng 9 tới, Galaxy Z Fold 8 sẽ là "đối thủ" cạnh tranh hàng đầu.

Tin đồn về iPhone Fold.

Những đồn đoán ban đầu cho hay, Samsung sẽ nâng dung lượng pin của Galaxy Z Fold 8 lên 5000 mAh từ mức 4400 mAh (đã có trên mọi mẫu Galaxy Z Fold kể từ Fold 3 năm 2021). Ngoài ra, Pixel 11 Pro Fold cũng sẽ được phát hành trước iPhone Fold và có dung lượng pin từ 5100 mAh đến 6000 mAh.

Nhờ công nghệ pin Silicon-Carbon (Si/C), các smartphone màn hình gập kiểu sách giờ đây có thể trang bị pin dung lượng lớn hơn. Với pin 6000 mAh, Vivo X Fold 5 5G hiện đang giữ kỷ lục về viên pin lớn nhất trong phân khúc này.

Thông số kỹ thuật dự kiến của iPhone Fold:

- Màn hình bên trong: 7,8 inch không có nếp gấp.

- Màn hình ngoài: 5,5 inch.

- Độ dày: 9mm khi gập lại, 4,5mm khi mở ra.

- 4 camera: 1 camera trên màn hình ngoài, 2 camera trên thanh camera ở mặt sau khi gập lại, 1 camera nằm trên màn hình bên trong.

- Cảm biến vân tay Touch ID tích hợp với nút nguồn.

- Bộ xử lý: A20 Pro do TSMC sản xuất trên tiến trình 2nm.

- RAM 12GB.

- Giá dự kiến: từ 2.000 - 2.500 USD (từ 52 - 65 triệu đồng)

Với mức giá dự kiến như trên, iPhone Fold sẽ là mẫu iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay.