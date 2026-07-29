Quên Galaxy Z Fold 8 Ultra đi, Galaxy S27 thú vị hơn rất nhiều

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã giới thiệu ba mẫu điện thoại màn hình gập mới, gồm: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra. Bên cạnh những nâng cấp về vi xử lý, camera hay trí tuệ nhân tạo (AI), một thay đổi ít được chú ý hơn nhưng có thể tạo ảnh hưởng lâu dài là việc hãng lần đầu tiên áp dụng pin silicon-carbon trên smartphone.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8.

Trong nhiều năm, công nghệ pin silicon-carbon đã xuất hiện trên các mẫu điện thoại của nhiều nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, Samsung vẫn duy trì pin lithium-ion truyền thống trên các dòng Galaxy cao cấp. Việc công nghệ này xuất hiện trên thế hệ điện thoại màn hình gập mới cho thấy hãng đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới, có thể tác động trực tiếp đến dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Pin silicon-carbon mang lại lợi ích kép

Điểm nổi bật nhất của pin silicon-carbon là mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống.

Điều này cho phép nhà sản xuất lựa chọn một trong hai hướng: tăng dung lượng pin nhưng vẫn giữ nguyên kích thước thiết bị, hoặc giữ nguyên dung lượng pin nhưng giảm độ dày và trọng lượng của máy.

Samsung đang áp dụng đồng thời cả hai giải pháp trên dòng Galaxy Z mới.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị viên pin 5.000 mAh, tăng đáng kể so với 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7, trong khi kích thước thân máy gần như không thay đổi.

Dòng Galaxy S26.

Galaxy Z Fold 8 có thiết kế ngắn hơn, rộng hơn và mỏng hơn nhưng vẫn sở hữu viên pin 4.800 mAh.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 vẫn duy trì pin 4.300 mAh giống thế hệ trước nhưng được đặt trong thân máy mỏng hơn.

Đây là lần đầu tiên Samsung tích hợp pin silicon-carbon trên smartphone Galaxy. Điều này cho thấy hãng đã giải quyết được những thách thức kỹ thuật vốn khiến công nghệ này chưa được áp dụng rộng rãi trong nhiều năm.

Một trong những hạn chế lớn nhất của pin silicon-carbon là vật liệu silicon có xu hướng giãn nở mạnh trong quá trình sạc, cao hơn đáng kể so với pin thông thường. Để khắc phục, các nhà sản xuất chỉ sử dụng một tỷ lệ silicon nhất định, kết hợp với các cấu trúc gia cường và nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhằm đảm bảo độ ổn định và an toàn.

Galaxy S27 sẽ là dòng smartphone hưởng lợi nhiều nhất

Dù Samsung chưa xác nhận Galaxy S27 sẽ sử dụng pin silicon-carbon, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hướng phát triển gần như chắc chắn sau khi công nghệ này đã xuất hiện trên dòng Galaxy Z.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, Galaxy S27 có thể mang đến nhiều thay đổi đáng kể.

Năm ngoái, Galaxy S26 sử dụng viên pin 4.300 mAh, màn hình tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch. Nhờ mật độ năng lượng cao hơn của pin silicon-carbon, Samsung có thể giữ nguyên dung lượng 4.300 mAh trên Galaxy S27 nhưng giảm kích thước hoặc độ dày của thiết bị. Một khả năng khác là vẫn giữ thiết kế hiện tại nhưng nâng dung lượng pin để kéo dài thời gian sử dụng.

Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8.

Một thiết bị khác cũng được cho là sẽ hưởng lợi là Galaxy S27 Pro. Theo các tin đồn, sản phẩm này có thể sở hữu màn hình 6,47 inch, viên pin 5.000 mAh, tương đương Galaxy S26 Ultra.

Đối với Galaxy S27 Ultra, giới phân tích không kỳ vọng Samsung sẽ trang bị viên pin 5.300 mAh đến 5.500 mAh.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung nâng dung lượng pin trên dòng Galaxy S Ultra kể từ Galaxy S21 Ultra ra mắt năm 2021.

Một lựa chọn khác là Samsung chỉ tăng nhẹ dung lượng pin để đổi lấy thiết kế mỏng hơn hoặc trọng lượng nhẹ hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với các quy định tại nhiều thị trường như Liên minh châu Âu (EU) - pin dung lượng lớn phải tuân thủ nhiều yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Công nghệ pin mới có thể tạo ra nhiều thay đổi

Lợi ích của pin silicon-carbon không chỉ dừng ở việc kéo dài thời lượng pin. Nhờ giảm không gian dành cho viên pin hoặc tăng mật độ năng lượng trong cùng thể tích, Samsung có thêm khoảng trống để bố trí các linh kiện khác hoặc tối ưu thiết kế của smartphone.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng nếu hãng tiếp tục phát triển dòng Galaxy S27 Edge. Trước đó, Galaxy S25 Edge gây ấn tượng với thiết kế rất mỏng và nhẹ nhưng lại sử dụng viên pin chỉ 3.900 mAh, khiến thời lượng sử dụng bị đánh giá chưa tương xứng với một mẫu flagship.

Nếu được trang bị pin silicon-carbon, Galaxy S27 Edge có thể duy trì kiểu dáng siêu mỏng mà vẫn cải thiện đáng kể thời gian hoạt động.

Ngay cả trong trường hợp Galaxy S27 chỉ tăng nhẹ dung lượng pin, người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào thời lượng sử dụng tốt hơn nhờ khả năng tối ưu phần mềm vốn là thế mạnh lâu nay của Samsung.

Sự xuất hiện của pin silicon-carbon trên Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 vì thế có thể được xem là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới trong chiến lược phát triển smartphone của Samsung. Nếu công nghệ này tiếp tục được mở rộng sang dòng Galaxy S27, người dùng có thể kỳ vọng vào thời lượng pin dài hơn, thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn hoặc nhiều không gian hơn để Samsung bổ sung các tính năng phần cứng mới trong tương lai.