Poco X8s trình làng với hai công nghệ lần đầu tiên xuất hiện

Poco X8s vừa chính thức gia nhập dòng X Pro series, với độ mỏng 8,06mm và trọng lượng 187g. Khung viền nhôm bo cong kết hợp mặt lưng kính tạo nên tổng thể hài hòa, trong khi cụm camera đồng màu với thân máy tăng tính liền mạch. Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc là xanh dương, trắng và đen.

Poco X8s.

X8s sở hữu màn hình AMOLED 6,35 inch độ phân giải 1,5K, độ sáng tối đa 3.500 nit, kết hợp tấm nền M10 và viền màn hình chỉ 1,18mm. Lần đầu tiên trên smartphone Poco, công nghệ tần số quét thích ứng Adaptive Refresh Rate Pro 1 - 120Hz được tích hợp, cho phép điều chỉnh tần số quét theo nhu cầu sử dụng.

Máy được trang bị hệ thống ba camera đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhiếp ảnh, từ chụp phong cảnh đến chân dung. Camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800, kết hợp công nghệ chống rung quang học OIS.

Đáng chú ý, camera tele 50MP hỗ trợ zoom 2,5x lần đầu được trang bị trên dòng X Pro series. Kết hợp với camera góc siêu rộng 8MP, hệ thống cho phép người dùng linh hoạt thay đổi góc chụp theo từng nhu cầu. Bên cạnh ảnh tĩnh, tính năng Live Moment hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ở độ phân giải lên đến 1080p.

Sức mạnh còn đến từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ thường ngày, chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng và đáp ứng nhu cầu giải trí. Để duy trì hiệu suất trong quá trình sử dụng liên tục, hệ thống tản nhiệt Poco 3D IceLoop giúp kiểm soát nhiệt độ, hạn chế tình trạng quá nhiệt khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, X8s vẫn được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn 6.330mAh, với hàm lượng vật liệu Silicon đạt 16%. Công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, trong khi khả năng sạc ngược có dây 22,5W cho phép thiết bị chia sẻ năng lượng với các sản phẩm khác khi cần.

Poco X8s cũng được trang bị khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68, tăng cường bảo vệ thiết bị trước những tác động từ môi trường. Mẫu smartphone này có hai phiên bản: 8GB + 256GB giá 12,99 triệu đồng, 12GB + 512GB giá 15,49 triệu đồng.