Poco F9 Pro ra mắt: Màn hình 185Hz, camera 200MP, giá từ 18,2 triệu đồng

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, Poco F9 Pro đã chính thức ra mắt thị trường toàn cầu cùng với F9 Ultra, nhắm đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, chơi game và trải nghiệm màn hình cao cấp.

Về cấu hình, Poco F9 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB) sản xuất trên tiến trình 3nm, với CPU Qualcomm Oryon thế hệ thứ ba có xung nhịp tối đa 4.6GHz. Đi kèm là chip đồ họa VisionBoost D8, hỗ trợ nội suy khung hình lên tới 185FPS, Game HDR và siêu phân giải AI cho các tựa game tương thích.

Hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với tổng diện tích tản nhiệt 26,000 mm² và buồng chất lỏng 5,200 mm² giúp giảm nhiệt độ SoC tối đa 3°C trong một số điều kiện. Máy còn được trang bị RAM LPDDR5X Ultra 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 với tùy chọn 256GB hoặc 512GB.

Màn hình của F9 Pro cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Máy sở hữu tấm nền AMOLED 6.59 inch, độ phân giải 2,510 x 1,156 pixel và tần số quét lên tới 185Hz, hỗ trợ 68 tỷ màu cùng không gian màu DCI-P3. Độ sáng tối đa đạt 4,500 nits trong nhiều trường hợp sử dụng và có thể lên tới 10.000 nits với nội dung HDR, hứa hẹn mang đến khả năng hiển thị ấn tượng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Poco cũng trang bị DC dimming toàn dải, 16.000 mức độ sáng và độ sáng tối thiểu chỉ 1 nits, cùng với chứng nhận TÜV Rheinland về bảo vệ mắt.

Ở mặt lưng, Poco F9 Pro gây ấn tượng với hệ thống 3 camera, bao gồm cảm biến chính 200MP hỗ trợ OIS, camera tele 50MP zoom quang 2.5x và camera góc siêu rộng 8MP. Ống kính tele có tiêu cự tương đương 60mm, cho phép chụp chân dung và cận cảnh dễ dàng. Camera trước 32MP cũng đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video.

Máy được cung cấp năng lượng bởi viên pin silicon-carbon 6.330 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Poco cho biết sạc có dây có thể đạt 50% pin chỉ trong 19 phút, trong khi sạc không dây mất khoảng 35 phút để đạt mức tương tự. F9 Pro còn có khả năng sạc ngược cho thiết bị khác với công suất tối đa 27W qua dây và 22,5W không dây, rất tiện lợi cho việc sử dụng cùng tai nghe hoặc smartwatch.

Ngoài ra, F9 Pro đạt chuẩn IP68 về kháng bụi, nước và có hai màu sắc: Trắng và Xanh Aurora, với phiên bản xanh có hiệu ứng phát sáng khi tiếp xúc với ánh sáng.

Giá khởi điểm của POCO F9 Pro là 699 USD (khoảng 18,2 triệu đồng) cho cấu hình 12GB + 256GB, trong khi model 12GB/512GB có giá 769 USD (khoảng 20 triệu đồng).