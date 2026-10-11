Những smartphone mạnh nhất hiện nay, ngỡ ngàng top 1

Xiaomi 18 Fold đã xuất sắc giành vị trí số một trong bảng xếp hạng AnTuTu tháng 9 dành cho các điện thoại Android cao cấp, với điểm số trung bình đạt hơn 4,62 triệu điểm. Điểm số này giúp chiếc điện thoại gập mới của Xiaomi vượt qua tất cả các đối thủ chính.

Chiếc smartphone mạnh nhất trong tháng 9.

Theo một bài đăng trên Weibo, Xiaomi 18 Fold vượt trội hơn cả những điện thoại hàng đầu sử dụng chip Qualcomm và MediaTek. Chip Xring O3 có trên Xiaomi 18 Fold chính là điểm nhấn quan trọng. Đây là chip do chính Xiaomi sản xuất để giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Điểm số ấn tượng này cho thấy chip mới của họ có khả năng cạnh tranh với những phần cứng điện thoại tốt nhất hiện nay.

Tuy nhiên, điểm số AnTuTu chỉ phản ánh một phần của thực tế, vì chúng chỉ kiểm tra tốc độ trong các bài kiểm tra ngắn hạn, không phải trong điều kiện sử dụng hằng ngày. Chúng ta vẫn cần theo dõi cách chip này hoạt động trong các tình huống như tản nhiệt, thời lượng pin và các phiên chơi game dài.

Điểm số 4,62 triệu không phải là con số duy nhất liên quan đến Xiaomi 18 Fold. Một đánh giá sớm cho thấy điểm số khoảng 4,81 triệu, trong khi các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Xiaomi đạt tới 5,22 triệu. Tuy nhiên, các bài kiểm tra này không thể so sánh trực tiếp với nhau do điều kiện thử nghiệm khác nhau như nhiệt độ phòng, phiên bản phần mềm và cài đặt điện thoại. Thông thường, các bài kiểm tra tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất sẽ cho kết quả cao hơn so với các bài đánh giá trên điện thoại bán lẻ.

Danh sách hằng tháng này nên được xem như một cái nhìn nhanh về sức mạnh thay vì một cam kết rằng điện thoại sẽ chiến thắng trong mọi cuộc đua. Phương pháp kiểm tra và danh sách đầy đủ cũng rất quan trọng.

Bảng xếp hạng cụ thể.

Lưu ý rằng, AnTuTu chỉ cho thấy sức mạnh thô, nhưng không thể cho biết liệu điện thoại có giữ được độ mát, thời lượng pin có kéo dài cả ngày hay không, và liệu nó có duy trì được tốc độ trong các tình huống sử dụng nặng.

Được biết, hai đối thủ đứng sau Xiaomi 18 Fold cũng có điểm số ấn tượng, với IQOO 16 ở vị trí thứ hai và Magic9 Pro Max ở vị trí thứ ba, cả hai đều đạt khoảng 4,4 triệu điểm, chỉ thấp hơn khoảng 200.000 điểm so với vị trí đầu bảng và vẫn rất ấn tượng.

Nếu những con số này được duy trì, Xiaomi đã ghi một chiến thắng lớn cho chiếc điện thoại gập của mình và chip tự sản xuất. Đây là một thành công quan trọng khi thương hiệu này cạnh tranh với các nhà sản xuất chip nổi tiếng trong thị trường điện thoại cao cấp. Thử thách thực sự sẽ là cách mà tốc độ này hoạt động trong sử dụng hằng ngày.