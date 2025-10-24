Xiaomi khiến dân tình “ấm lòng” với chăn điện biết nghe lời, giá chỉ 660.000 đồng

Sự xuất hiện của Mijia Smart Electric Blanket diễn ra đúng vào thời điểm mùa đông đang đến gần. Hiện tại, sản phẩm đang được kêu gọi gây quỹ cộng đồng trên nền tảng Youpin của Xiaomi tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 179 nhân dân tệ (khoảng 660.000 đồng), trước khi chính thức lên kệ với giá 239 nhân dân tệ (khoảng 883.000 đồng).

Mijia Smart Electric Blanket có giá 660.000 đồng trong giai đoạn gây quỹ.

Xiaomi Mijia Smart Electric Blanket dự kiến sẽ bắt đầu được giao hàng vào ngày 24/10/2025. Chăn điện thông minh có kích thước 1,8 x 0,8 mét, phù hợp cho giường đơn. Với bề mặt làm từ polyester mềm mại và hệ thống làm nóng 80W ẩn bên trong, sản phẩm hứa hẹn mang lại sự ấm áp đồng đều. Xiaomi cho biết, chăn được trang bị hệ thống cách nhiệt ba lớp giúp duy trì nhiệt độ ổn định và ngăn ngừa nguy cơ nóng điểm hoặc điện giật.

Điểm nổi bật của chăn điện Mijia là hệ thống điều khiển thông minh. Người dùng có thể điều chỉnh cài đặt thông qua bộ điều khiển đi kèm hoặc kết nối với ứng dụng Mijia để điều khiển từ xa. Ứng dụng cho phép người dùng đặt lịch nhiệt độ, tự động hóa các thói quen với các thiết bị Xiaomi khác, thậm chí sử dụng lệnh thoại qua Xiao AI. Chăn còn có chế độ ngủ thông minh, tự động điều chỉnh nhiệt độ suốt đêm để mang lại sự thoải mái tối đa.

Chăn điện thông minh của Xiaomi sẽ tăng lên mức giá 883.000 đồng khi lên kệ chính thức.

Ngoài chức năng sưởi ấm, sản phẩm còn tích hợp chế độ diệt mạt bụi và hút ẩm ở nhiệt độ cao giúp giữ cho chăn ga gối đệm luôn tươi mới. An toàn được đảm bảo nhờ hệ thống bảo vệ 8 lớp và chứng nhận 3C, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy với lượng bức xạ phát ra thấp.

Thông tin chi tiết về việc phát hành chăn điện thông minh Mijia ra thị trường toàn cầu vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, với việc Xiaomi gần đây mở rộng dòng sản phẩm nhà thông minh, Mijia Smart Electric Blanket có thể sớm có mặt tại nhiều thị trường khác.