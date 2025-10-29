NÓNG: Audition - "nơi cảm xúc thăng hoa" sẽ xuất hiện tại SEA Games 33

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 20/12/2025 tại Thái Lan, trong đó các nội dung thể thao điện tử (eSport) một lần nữa được đưa vào thi đấu. Trong khi Mobile Legends: Bang Bang, Liên Quân Mobile, Free Fire và FC Online là các bộ môn thi đấu tính huy chương cho bảng tổng sắp, thì Audition lần đầu tiên được đưa vào thi đấu trình diễn tại một kỳ SEA Games (vẫn trao huy chương nhưng không tính vào bảng xếp hạng).

Audition gắn liền với câu slogan "Nơi cảm xúc thăng hoa".

Chi tiết hơn về Audition, bà Cao Thu Phương - Tổng Thư ký Hội Thể thao giải trí điện tử Việt Nam (VIRESA) cho biết, bộ môn này sẽ được thi đấu với 3 nội dung là đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam - nữ. Hiện, chưa rõ các quốc gia sẽ cử đại diện thi đấu Audition nhưng sẽ có Việt Nam, Thái Lan và ít nhất 2 quốc gia khác.

Trong khi đó, theo thông tin từ VTC Games (nhà phát hành Audition), đơn vị này đã tìm ra người đại diện Việt Nam tham gia thi đấu Audition nội dung đơn nam thông qua sự kiện Audition Vietnam Championship 2025 (AVC 2025).

Trong hai ngày thi đấu 25 và 26/10/2025, hàng trăm khán giả cổ vũ trực tiếp cùng hàng chục nghìn lượt theo dõi qua livestream đã biến AVC 2025 trở thành một trong những sự kiện eSport được quan tâm nhất năm.

Tại giải đấu, 35 tuyển thủ hàng đầu cả nước đã cùng tranh tài với nội dung đấu đơn, thể thức Crazy 8K - Sàn HipHop Del 3 tốc độ tăng dần từ 130 - 190 BPM. Không khí thi đấu bùng nổ, từng pha combo chính xác, từng nốt nhạc được nhấn hoàn hảo khiến người xem không thể rời mắt.

Sau 2 ngày thi đấu căng thẳng, Demo (Lê Ngọc Trường Giang) - đại diện đến từ fan club Bình Dương đã thể hiện kỹ năng điêu luyện, khả năng làm chủ nhịp điệu xuất sắc và tâm lý thi đấu vững vàng để vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh. Với phong độ đỉnh cao, Demo chính thức đăng quang ngôi vô địch AVC 2025, mang về vé vàng đại diện Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33.

Còn về vận động viên nữ, được biết, VIRESA vẫn đang chờ VTC Games đề cử.