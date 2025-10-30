Nhà mạng nào, thành phố nào có tốc độ mạng 5G nhanh nhất Việt Nam?

Ookala vừa công bố báo cáo Speedtest Connectivity Report dựa trên dữ liệu Speedtest Intelligence, đánh giá tốc độ các nhà mạng di động tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025. Theo đó, VinaPhone là nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G nhanh nhất Việt Nam với số điểm 78,11, cao hơn so với 74,33 của Viettel và 67,92 của MobiFone.

Điểm số ba nhà mạng lớn MobiFone, VinaPhone và Viettel về tốc độ mạng 5G.

Cụ thể, VinaPhone 5G dẫn đầu về tốc độ tải xuống trung bình, đạt 594,16Mbps, xếp trên Viettel (421,61Mbps) và MobiFone (306,5Mbps). Về tốc độ tải xuống của mạng 5G, Ookala ghi nhận VinaPhone đạt tốc độ trung bình 55,37Mbps và độ trễ trên mạng 5G là 30ms.

Báo cáo Speedtest Connectivity Report cũng ghi nhận chi tiết tốc độ mạng di động tại từng tỉnh/thành tại Việt Nam. Trong đó, TP. Huế có tốc độ tải xuống trung bình nhanh nhất, đạt 613,79Mbps, theo sau là TP. Đà Lạt cũ (536,58Mbps), TP. Buôn Ma Thuột cũ (532,09Mbps),...

Có một điều bất ngờ là TP.HCM có tốc độ tải xuống trung bình chậm nhất trong danh sách top 10 với chỉ 117,89Mbps, ngay cả TP. Hà Nội cũng chỉ đạt 119,52Mbps (vị trí thứ 9) và TP. Hải Phòng là 125,99Mbps (vị trí thứ 8). Dù ở thứ hạng không cao nhưng những con số "khủng" này cũng khá ấn tượng so với trước, rõ ràng là nhờ sự phủ sóng của mạng 5G.

STT Thành phố Tốc độ tải xuống (Mbps) Tốc độ tải lên (Mbps) Độ trễ (ms) Độ ổn định (%) 1 Huế 613,79 96,04 28,28 98,9 2 Đà Lạt 536,58 78,70 33,75 97,7 3 Buôn Ma Thuột 532,09 78,47 35,72 98,7 4 Nha Trang 443,19 68,19 38,35 96,4 5 Đà Nẵng 354,94 62,74 29,51 97,3 6 Thuận An 268,71 44,27 28,63 96,4 7 Biên Hòa 182,01 38,43 28,95 96,6 8 Hải Phòng 125,99 27,78 31,57 95,8 9 Hà Nội 119,52 28,97 31,78 95,0 10 Hồ Chí Minh 117,89 32,05 29,37 95,7

Bảng xếp hạng 10 thành phố (theo địa danh cũ) có tốc độ mạng di động nhanh nhất tại Việt Nam.

Ngoài tốc độ mạng 5G, theo dữ liệu Speedtest Intelligence, cũng trong giai đoạn tháng 1 - 6/2025, VinaPhone được người dùng đánh giá cao hơn về mức độ hài lòng - đạt 4,08/5 sao, vượt qua hai đối thủ lớn là Viettel (3,86) và MobiFone (3,78).