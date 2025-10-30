Jack đăng tâm thư nhận sai, hút tương tác "khủng": Dân mạng "quay xe"?

Khuya 29/10, ca sĩ Jack - J97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã đăng tải một bài viết dài trên trang Facebook cá nhân, chính thức gửi lời xin lỗi sau ồn ào liên quan đến ca từ bị cho là phản cảm trong một phần trình diễn gần đây. Chỉ sau 39 phút, bài đăng đã thu hút hơn 20.000 lượt thích và thả tim, cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Bài đăng của Jack vào khuya 29/10. (Ảnh chụp màn hình)

Jack nhận sai!

Mở đầu bài đăng, Jack viết: “Kính gửi đến quý cơ quan ban ngành, các đơn vị đối tác và quý khán giả, chiều nay ngày 29/10/2025, phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý”.

Theo đó, anh cho biết, bản thân và ê-kíp đã làm việc với tinh thần cầu thị, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác và các cơ quan liên quan.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận”, Jack bày tỏ.

Nam ca sĩ cho rằng, sự việc lần này giúp anh nhận ra tầm quan trọng của việc giữ hình ảnh cá nhân và ý thức trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Giọng ca “Hoa Hải Đường” cũng khẳng định sẽ nghiêm túc rà soát các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới: “Tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà quý ban ngành đưa ra”.

Bên cạnh đó, anh nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và âm nhạc mang giá trị nhân văn, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Kết thúc bài đăng, Jack gửi lời cảm ơn: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của tôi cũng như góp ý giúp tôi và công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người. Sự ủng hộ của quý khán giả chính là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp trên con đường nghệ thuật sắp tới”.

Cộng đồng mạng nói gì?

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được hàng loạt bình luận từ người hâm mộ. Tài khoản Thanh Nga Le động viên: “Hãy luôn mạnh mẽ nhé, cuộc đời mà... hãy coi đây là một kinh nghiệm. Cố lên!”.

Người dùng Ngưỡng Thiên Tiếu bày tỏ: “Cố lên em trai, anh không phải fan hay đóm gì, nhưng anh rất yêu thích nhạc của em, nó rất hay và nhiều bài hát chạm đến đáy lòng của anh, cảm ơn sự có mặt của em đã góp phần tạo nên cuộc sống muôn màu của anh”.

Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận của Phạm Thị Nam ngắn gọn: “Hơn cả chữ thương”. Trong khi đó, Ngoan Nguyễn gửi lời nhắn đầy cảm xúc: “Yêu và thương con. Rất mạnh mẽ và thẳng thắn. Chúc con từ nay về sau sẽ mãi bước trên con đường đầy hoa hồng và hào quang rực rỡ nha Jack - J97”.

Một số bình luận khác thể hiện sự đồng cảm. Hồng Lụa viết: “Thương! Không sao hết, sai nhận lỗi và lần sau kinh nghiệm, khán giả vẫn sẽ ủng hộ anh. Mọi người vẫn ở đây đồng hành cùng anh, cố lên nhé”. Tài khoản Lương Thu Hường thì ghi nhận: “Thẳng thắn nhận lỗi, không trốn tránh”.

Nhiều người còn gửi lời khích lệ tinh tế. M.Xuyên Nguyễn bình luận: “Dẫu trong sa mạc xương rồng vẫn nở hoa. 5 năm bị chửi còn đứng dậy được thì chút sóng gió này có là gì. Trên bước đường âm nhạc của Jack luôn có đóm đốm phát sáng”.

Hay như tài khoản fanpage Jack - We Beside U gửi thông điệp: “Tinh thần thượng tôn pháp luật để hoàn thiện hơn mỗi ngày”.

Chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng phản hồi tích cực từ người hâm mộ cho thấy công chúng vẫn dành nhiều cảm tình cho Jack, nhất là khi anh chủ động xin lỗi, tiếp thu và thể hiện tinh thần cầu thị. Bài đăng không chỉ là lời xin lỗi công khai mà còn là động thái thể hiện quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ trên con đường âm nhạc sắp tới.