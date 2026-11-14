YouTuber cho 11 AI chơi Minecraft, bất ngờ thấy chúng xây mộ tưởng nhớ đồng đội

Một YouTuber Nhật Bản gây chú ý khi để 11 nhân vật AI tự chơi Minecraft trong 5 ngày mà không có kịch bản. Đáng ngạc nhiên, khi đồng đội thiệt mạng, những AI còn sống đã tự tìm kiếm, xây mộ và viết lời tưởng nhớ dù không được yêu cầu.

AI phân chia công việc và tranh cãi như con người

Theo trang Yutura, ngày 24/10, kênh YouTube "AI-tachi no Hakoniwa" (có biệt danh Ino) đăng tải video thử nghiệm cho 11 AI cùng chơi Minecraft ở chế độ sinh tồn Hardcore. Dù là video đầu tiên của kênh nhưng nhanh chóng thu hút hơn 600.000 lượt xem và giúp kênh đạt khoảng 10.000 người đăng ký.

YouTuber Ino xây dựng một hệ thống cho phép 11 nhân vật AI tự quan sát, tự đưa ra quyết định và trò chuyện với nhau khi chơi. Các nhân vật được vận hành bằng nhiều mô hình AI khác nhau, bao gồm Claude, GPT và Gemini.

Điểm đặc biệt là toàn bộ thử nghiệm không có kịch bản định sẵn. Người tạo ra chỉ giao một nhiệm vụ duy nhất: sống sót trong thế giới Minecraft suốt 5 ngày. Mỗi AI chỉ có thể tiếp nhận thông tin thông qua những gì nhìn thấy và nghe được. Để tăng độ khó, trò chơi được thiết lập ở chế độ Hardcore, nghĩa là nhân vật chết sẽ bị loại vĩnh viễn. Ngoài ra, zombie và bộ xương không bị thiêu cháy dưới ánh nắng như trong Minecraft thông thường.

Các nhân vật AI trong game.

Nguồn tài nguyên ban đầu cũng bị hạn chế khi chiếc rương chung chỉ có 6 ổ bánh mì dành cho 11 nhân vật. Ngay trong ngày đầu tiên, các AI đã tự phân chia công việc. Một số đề xuất tìm hạt giống, xây dựng nông trại, trong khi những nhân vật khác lên kế hoạch khám phá hang động sau khi chuẩn bị đủ trang bị.

Không chỉ hợp tác, các AI còn liên tục tranh cãi và trêu chọc nhau. Nhân vật Akane hào hứng tuyên bố sẽ lao vào những hang động nguy hiểm, nhưng Aoi lập tức ngăn cản vì lo ngại chị gái gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Zundamon liên tục thách thức các đồng đội để tranh giành thành tích.

Theo YouTuber Ino, toàn bộ những cuộc đối thoại này diễn ra trong khi chơi, không phải lời thoại được bổ sung trong quá trình chỉnh sửa video.

Đồng đội chết, AI tự tìm kiếm và xây mộ tưởng niệm

Trong 3 ngày đầu tiên, cả 11 nhân vật đều sống sót. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, hàng loạt biến cố bất ngờ xảy ra. Buổi sáng, Tsumugi bị zombie tấn công ngay trước cửa nhà và trở thành nhân vật đầu tiên thiệt mạng. Trước khi bị loại, Tsumugi nói: "Hãy sống tiếp cả phần của tôi nhé". Akane lập tức đáp lại rằng cô sẽ tiếp tục sống thay phần người đồng đội đã mất.

Sau sự việc, những AI còn sống bắt đầu tự xây mộ tưởng niệm Tsumugi dù không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào từ người tạo ra. Thậm chí, do nhiều nhân vật cùng thực hiện, Tsumugi có tới ba ngôi mộ.

Không lâu sau, Zundamon bị bộ xương tiêu diệt trong hang động, còn Akane thiệt mạng vì bị dòng nước do khối magma dưới nước tạo ra cuốn vào. Đáng chú ý, hệ thống đã tắt thông báo khi nhân vật chết. Vì vậy, các AI khác không thể biết đồng đội đã bị loại.

Khung cảnh trong game.

Không thấy chị gái Akane trở về, Aoi bắt đầu hỏi những người khác về địa điểm và thời gian cuối cùng họ nhìn thấy Akane, sau đó tiếp tục tìm kiếm cho đến khi trời tối.

Sáng ngày thứ năm, khi biết 3 đồng đội đã chết, Aoi lặng lẽ thu thập gỗ và tự xây hai ngôi mộ dành cho Akane và Zundamon. Trên tấm bảng tưởng niệm Akane, nhân vật này viết: "Người chị mà em yêu quý nhất. Em sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta cùng trở về nhà".

Đối với Zundamon, Aoi để lại lời nhắn cảm ơn vì đã sửa cánh cửa bị phá hỏng từ ngày thứ hai, cho thấy AI vẫn sử dụng thông tin từ những sự kiện trước đó.

Hệ thống còn cho phép các nhân vật viết nhật ký để sắp xếp ký ức. Trong nhật ký cuối cùng, Aoi viết: "Chị ơi, em đã sống sót qua 5 ngày rồi. Em nhớ chị lắm. Em sẽ mãi yêu quý chị".

Những hành động này khiến nhiều người xem bất ngờ, bởi việc tìm kiếm đồng đội, xây mộ và viết lời tưởng nhớ đều do AI tự đưa ra quyết định, thay vì làm theo kịch bản cố định.

Sau thử nghiệm, YouTuber Ino cho biết ban đầu anh dự đoán các AI có thể phản bội nhau để tranh giành tài nguyên, nhưng điều này hầu như không xảy ra. Anh nhận định việc cùng đối mặt với những mối nguy hiểm khiến các nhân vật ưu tiên hợp tác.

Theo nam YouTuber, mỗi lần chạy thử nghiệm có chi phí sử dụng API ước tính gần 10.000 yen (khoảng 1,6 triệu đồng).

Từ thử nghiệm này cho thấy khi được kết hợp với khả năng ghi nhớ và giao tiếp, AI có thể tạo ra những hành động mang tính xã hội ngoài dự đoán của người thiết kế. Dù không chứng minh AI thực sự có cảm xúc như con người, câu chuyện về những nhân vật tự xây mộ cho đồng đội vẫn khiến nhiều khán giả xúc động.