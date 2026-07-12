Hacker mạo danh Liên đoàn bóng đá Argentina 'đòi công lý' cho Ai Cập

Hacker được cho là đã xâm nhập vào hệ thống email của Liên đoàn bóng đá Argentina và gửi thông điệp bằng tiếng Anh tới các phóng viên của The Athletic, Telegraph, La Calle... ngày 9/7. Email có tiêu đề "Hệ thống bị hack: Quyết định không công bằng", tuyên bố "vụ cướp này sẽ không bị bỏ qua" và "an ninh mạng chỉ là ảo tưởng, cũng giống như tính toàn vẹn của trận đấu đó".

Ngày 10/7, AFA xác nhận email "có thể" đã được gửi từ một trong các tài khoản của tổ chức, nhưng nhấn mạnh chúng "không được tạo ra cũng như không được ủy quyền bởi chúng tôi".

Trọng tài Francois Letexier rút thẻ đỏ với một thành viên ban huấn luyện Ai Cập trong trận Argentina gặp Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Atlanta, bang Georgia, Mỹ, ngày 7/7/2026. Ảnh: AP

Vụ tấn công mạng xảy ra sau loạt tranh cãi về trận đấu giữa Argentina và Ai Cập trong khuôn khổ vòng 1/8 FIFA World Cup 2026 ngày 7/7. Các cầu thủ, ban huấn luyện và truyền thông Ai Cập đồng loạt chỉ trích công tác điều hành, thậm chí cáo buộc trận đấu bị "dàn xếp" để bảo vệ nhà ĐKVĐ và cầu thủ Lionel Messi.

Theo The Athletic, nội dung trong email mô tả trận đấu với "90 phút trọng tài điều khiển không công bằng", kết luận "nếu không có công lý trên sân cỏ, đừng mong chờ hòa bình trên mạng xã hội" và "hãy coi bức thư như một bằng chứng vĩnh viễn về sự phản đối của chúng tôi". Cuối thư có "chữ ký của tất cả các chiến binh mạng Ai Cập".

Trả lời NYTimes, AFA cho biết sẽ tiến hành kiểm tra với bộ phận công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị những người nhận được email "hãy bỏ qua". "Có khả năng tài khoản của chúng tôi đã bị truy cập trái phép. Chúng tôi hiện nỗ lực làm rõ tình hình và triển khai biện pháp bảo mật cần thiết", đại diện AFA nói, thêm rằng liên đoàn sẽ phân tích sự việc để xác định nguồn gốc và phạm vi.

Những tranh cãi quanh trận Argentina - Ai Cập hiện vẫn chưa lắng xuống. Phút 67, tiền vệ Mostafa Ziko của Ai Cập đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0, nhưng công nghệ VAR xác định người đồng đội Marwan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez của Argentina ở đầu pha bóng và khuyến nghị trọng tài chính hủy bàn thắng. Đến phút bù, Mohamed Salah của Ai Cập ngã trong cấm địa sau pha va chạm với hậu vệ Argentina, nhưng trọng tài không thổi phạt đền và cũng không yêu cầu xem lại VAR. Ngay sau đó, Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Sau trận đấu, HLV Hossam Hassan của Ai Cập phản ứng mạnh mẽ nhất, cho rằng Ai Cập chịu bất công, thậm chí đặt nghi vấn FIFA muốn Argentina và Messi tiếp tục cuộc đua vô địch. Ông cũng tuyên bố sẽ "không bao giờ xem World Cup nữa vì giải đấu không có công lý".