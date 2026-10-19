NÓNG: Suất mua sớm iPhone Duo bị hét giá, dân đầu cơ có thể lãi lớn

iPhone Duo là smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. (Ảnh: Engadget)

iPhone Duo bị đẩy giá cả chục triệu đồng

Thị trường iPhone Duo tại Việt Nam đang xuất hiện tình trạng rao bán lại suất nhận máy với mức giá cao hơn đáng kể so với giá chính hãng. Trong bối cảnh nguồn cung đợt đầu hạn chế, một số người đặt trước và được đưa ra mức chênh từ hơn 10 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc.

Theo ghi nhận của PV, nhiều suất nhận iPhone Duo trong đợt giao máy đầu tiên ngày 23/10 được rao bán lại trên các nhóm mạng xã hội. Với phiên bản 256GB, giá chào bán có thể lên tới 83 - 84 triệu đồng, trong khi giá niêm yết của Apple là 64,99 triệu đồng. Như vậy, mức chênh lệch theo giá rao đạt khoảng 18 - 19 triệu đồng.

Ở phiên bản 512GB màu trắng bạc, một số người mua cũng được chào giá 90 - 92 triệu đồng, cao hơn 18 - 20 triệu đồng so với giá niêm yết 71,5 triệu đồng. Mức chênh lệch được người bán giải thích bằng số lượng máy hạn chế và nhu cầu tìm mua thiết bị trong ngày đầu mở bán.

Một tin rao bán lại iPhone Duo với giá "trên trời".

Người rao bán lại có thể "ăn lời trên lời"

Điểm đáng chú ý là người đặt mua iPhone Duo từ sớm có thể không phải trả toàn bộ giá niêm yết. Với phiên bản 256GB có giá gốc 64,99 triệu đồng, người mua đủ điều kiện có thể đã nhận ưu đãi thu cũ đổi mới 3 - 5 triệu đồng tại AAR (Apple Authorized Reseller - đại lý ủy quyền của Apple), cùng ưu đãi thanh toán 3 - 6 triệu đồng.

Nếu được áp dụng đồng thời và đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình với mức tốt nhất, tổng giá trị ưu đãi là 10 - 11 triệu đồng. Khi đó, chi phí thực tế để sở hữu iPhone Duo 256GB giảm còn khoảng 54 - 55 triệu đồng, thay vì gần 65 triệu đồng theo giá niêm yết.

Như vậy, nếu bán lại máy với mức giá 83 - 84 triệu đồng như các tin rao hiện nay, người bán có thể thu về khoản chênh lệch khoảng 28 - 29 triệu đồng so với chi phí mua máy sau ưu đãi. Nói cách khác, mức chênh không chỉ nằm ở khoảng 18 - 19 triệu đồng nếu so với giá niêm yết, mà còn có thể tăng thêm đáng kể nhờ các chương trình giảm giá khi mua ban đầu.

Tuy nhiên, phép tính này chỉ đúng với người mua được hưởng đầy đủ cả hai ưu đãi. Chương trình thu cũ đổi mới có thể phụ thuộc vào tình trạng thiết bị cũ, điều kiện tham gia và các quy định cụ thể của đơn vị bán hàng. Vì vậy, không phải mọi người đặt trước đều chắc chắn có thể mua máy với chi phí 55 triệu đồng.

Tất cả là do nguồn cung hạn chế

iPhone Duo bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ 19h tối 16/10. Ghi nhận ngay trong đêm, nhiều hệ thống bán lẻ nhanh chóng thông báo hết suất nhận máy trong đợt đầu. Trên Apple Store trực tuyến, thời gian giao hàng dự kiến của sản phẩm cũng bị đẩy sang tháng 1/2027. Do đó, việc giá iPhone Duo bị đẩy lên cao trên thị trường chợ đen cũng là điều dễ hiểu.

Tình trạng này phản ánh khoảng cách giữa giá niêm yết và giá mà một bộ phận người mua sẵn sàng trả để nhận máy sớm. Tuy nhiên, mức giá được đăng tải trên mạng chưa đồng nghĩa với giá giao dịch thành công.

Các tin rao hiện chưa xác thực được người bán đã tìm được khách mua hay chưa, cũng như mức giá cuối cùng hai bên có thể thỏa thuận. Người mua cần thận trọng với những yêu cầu đặt cọc trước, đặc biệt khi chưa kiểm tra được thông tin người bán, tình trạng đơn hàng và khả năng giao máy đúng hẹn.

Do đó, thị trường cần chờ đến ngày 23/10, thời điểm iPhone Duo bắt đầu được giao tới những khách hàng đặt trước, để xác định liệu mức giá chênh gần 20 triệu đồng có thực sự được chấp nhận hay chỉ dừng ở những lời rao bán trên mạng.