Đánh giá iPhone Duo: Có đáng với giá tiền?

Apple không phải hãng tiên phong trong lĩnh vực smartphone màn hình gập nhưng iPhone Duo cho thấy cách hãng kết hợp phần cứng với phần mềm để tạo trải nghiệm khác biệt. Sau một tuần sử dụng, các chuyên gia của CNET đánh giá cao thiết kế gọn, màn hình trong giảm phản chiếu và khả năng chuyển đổi ứng dụng giữa hai màn hình của chúng.

iPhone Duo.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm quá cao, việc thiếu camera telephoto và Face ID khiến sản phẩm chưa phù hợp với tất cả người dùng. Giá bán cao cũng không ngăn được máy nhanh chóng hết hàng khi mở đặt trước.

Thiết kế nhỏ gọn, màn hình trong giảm phản chiếu

iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Khi gập lại, máy có kích thước gọn, dễ bỏ túi; khi mở ra, thiết bị mang lại không gian hiển thị gần với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ. Màn hình ngoài phù hợp để đọc thông báo, nhắn tin hoặc chụp ảnh nhanh trong khi màn hình trong thuận tiện hơn khi xem video, đọc tài liệu và làm việc với ứng dụng.

iPhone Duo khá nhỏ gọn.

Một điểm đáng chú ý là bề mặt nhám của màn hình trong giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng, đồng thời khiến nếp gấp ở giữa khó nhận thấy trong quá trình sử dụng thông thường. Khi nghiêng máy hoặc khóa màn hình, người dùng vẫn có thể nhìn thấy đường gấp. Thiết bị có độ dày 11,3 mm khi gập và 5,2 mm khi mở. Tuy nhiên, cụm camera sau khiến máy không nằm hoàn toàn sát mặt bàn.

iPhone Duo khá dày khi gập lại.

Ngoài ra, iPhone Duo còn có nút Camera Control để mở nhanh ứng dụng chụp ảnh. Ngược lại, máy không có nút Action và không hỗ trợ Face ID. Người dùng phải mở khóa bằng Touch ID tích hợp ở nút cạnh hoặc nhập mật mã. Theo trải nghiệm của CNET, Touch ID hoạt động nhanh và chính xác nhưng thao tác mở khóa và xác thực Apple Pay vẫn kém liền mạch hơn Face ID trên những mẫu iPhone khác.

Hai màn hình hỗ trợ công việc, đa nhiệm còn giới hạn

Màn hình ngoài 5,4 inch đủ dùng cho các tác vụ ngắn như trả lời tin nhắn, kiểm tra email hoặc đặt xe. Khi cần làm việc lâu hơn, người dùng có thể mở màn hình 7,6 inch để soạn tài liệu trên Google Docs, xem YouTube, chọn ảnh hoặc sử dụng hai ứng dụng cùng lúc.

Màn hình ngoài của iPhone Duo.

iPhone Duo hỗ trợ mở đồng thời tối đa hai ứng dụng, chia màn hình theo tỷ lệ 50:50 khi đặt máy nằm ngang. Người dùng có thể vừa gọi video vừa nhắn tin, hoặc xem video trong lúc mua sắm trực tuyến. Tính năng ghép hai ứng dụng cũng cho phép mở lại cặp ứng dụng đã sử dụng mà không phải sắp xếp lại từ đầu.

Tuy nhiên, máy chưa cho phép thay đổi tỷ lệ diện tích giữa hai ứng dụng. Khi xoay dọc, chế độ chia đôi màn hình thông thường cũng biến mất, dù người dùng vẫn có thể xem video ở phần trên bằng chế độ hình trong hình và sử dụng ứng dụng khác bên dưới. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 hỗ trợ tối đa ba ứng dụng có thể thay đổi kích thước cùng lúc.

iPhone Duo có khả năng đa nhiệm.

Thêm vào đó, phần mềm iOS 27 được tối ưu cho thao tác gập mở trên iPhone màn hình gập: bàn phím có thể tách đôi khi máy mở một phần, giao diện camera tự điều chỉnh vị trí để tránh đặt các nút điều khiển sát nếp gấp. Chế độ StandBy trên iPhone Duo cũng có thể hiển thị đồng hồ, lịch, thời tiết và trạng thái giao hàng khi đặt máy ở tư thế dựng hoặc mở một phần, ngay cả khi không cắm sạc.

Dù vậy, một số ứng dụng vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn trên iPhone Duo. Qua đánh giá, các chuyên gia của CNET ghi nhận khi xem YouTube, iPhone Duo có thể xuất hiện vùng đen thừa trên màn hình ngoài, nội dung sách trên Kindle chưa tận dụng tốt diện tích hiển thị. Trải nghiệm vì thế có thể khác nhau tùy ứng dụng.

Camera đủ linh hoạt, thiếu ống kính telephoto

Ảnh chụp ban đêm.

iPhone Duo có hai camera sau, gồm camera góc rộng 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Máy không có camera telephoto nên không hỗ trợ zoom quang học 4x như một số mẫu iPhone Pro. Thiết bị cũng thiếu các định dạng phục vụ nhu cầu quay chụp chuyên sâu như ProRAW và video ProRes.

Ảnh chụp ban ngày.

Theo trải nghiệm của CNET, ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng lý tưởng vẫn có độ nét và màu sắc tốt. Camera góc siêu rộng đem lại thêm lựa chọn chụp phong cảnh hoặc nhóm đông người. Màn hình ngoài còn có thể hiển thị bản xem trước để người khác căn chỉnh khung hình khi chụp, tính năng Smart Take tự ghi lại nhiều khoảnh khắc khi phát hiện mọi người thay đổi tư thế, hỗ trợ chọn ảnh nhóm phù hợp hơn.

Ảnh chụp selfie.

Camera selfie ở màn hình ngoài có độ phân giải 12 MP. Camera FaceTime dưới màn hình trong không được Apple công bố độ phân giải và theo đánh giá của CNET, chất lượng hình ảnh chưa thật sự sắc nét, đủ đáp ứng cuộc gọi video. Đây là điểm cần cân nhắc với người thường xuyên họp trực tuyến hoặc chụp selfie bằng màn hình trong.

Pin tốt, sạc nhanh

iPhone Duo sử dụng hệ thống pin kép, phân bổ ở hai nửa thân máy. Trong thử nghiệm thực tế, CNET ghi nhận một ngày sử dụng từ 8h15 đến 23h với các tác vụ như mạng xã hội, email, Google Docs, chụp ảnh và xem video, máy còn 29% pin. Ở một ngày sử dụng khác, thiết bị cạn pin vào khoảng 0h30 sau khi bắt đầu lúc 7h và có thêm hai giờ chỉnh sửa video cùng cuộc gọi video kéo dài một giờ.

So sánh tốc độ sạc pin giữa các flagship.

Trong bài kiểm tra 45 phút gồm phát trực tuyến, lướt mạng xã hội, gọi video và chơi game trên màn hình trong, máy còn 99% pin. Galaxy Z Fold8 còn 93%, Pixel 11 Pro Fold còn 96%. Tuy nhiên, trong thử nghiệm phát video YouTube liên tục ba giờ ở độ sáng tối đa, pin iPhone Duo giảm từ 100% xuống 84%; Galaxy Z Fold8 còn 86% và Pixel 11 Pro Fold còn 82%.

So sánh mức hao hụt pin sau 45 phút kiểm tra giữa các smartphone.

Với bộ sạc 67 W và cáp USB-C, máy có thể sạc được 65% pin sau 30 phút từ trạng thái cạn pin. Apple cho biết, người dùng iPhone Duo sẽ cần bộ sạc tối thiểu 60 W để tận dụng khả năng sạc nhanh; phụ kiện này không đi kèm máy. Thiết bị cũng hỗ trợ MagSafe và sạc không dây Qi2 công suất tối đa 25 W, đạt 39% pin sau 30 phút trong thử nghiệm của CNET.

iPhone Duo có tuổi thọ pin khá ổn.

Máy dùng chip A20 Pro và hệ thống tản nhiệt có buồng hơi. Apple tuyên bố, hiệu năng duy trì của iPhone Duo cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro. Các bài kiểm tra Geekbench 7 và 3DMark Wild Life Extreme của CNET cũng cho thấy thiết bị vượt Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Pixel 11 Pro Fold trong những phép thử tương ứng.

Giá bán cao

iPhone Duo đã được bán ra trên toàn cầu, có giá từ 64,99 triệu đồng cho bản 256 GB tại Việt Nam. Mức giá này nằm trong nhóm điện thoại màn hình gập cao cấp nhưng người mua vẫn cần cân nhắc những giới hạn về camera, Face ID và đa nhiệm trước khi lựa chọn.