Choáng: iPhone Duo "cháy hàng" khi vừa nhận cọc

Chương trình đặt trước iPhone Duo đã bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng (giờ miền Đông nước Mỹ). Giống như phần lớn các mẫu iPhone mới trước đây, lượng hàng đã nhanh chóng được bán sạch. Chỉ trong những khoảnh khắc đầu tiên, ngày giao hàng dự kiến ​​cho tất cả các phiên bản đã bị dời sang ngày 16/11, sau đó tiếp tục lùi xuống ngày 23/11.

iPhone Duo.

Apple chưa bao giờ công bố số lượng thiết bị được chuẩn bị sẵn cho ngày mở bán đầu tiên nhưng thời gian giao hàng thường là một chỉ dấu cho thấy liệu một mẫu sản phẩm có thực sự tạo nên cơn sốt hay không.

Trong trường hợp này, điều đó khó khẳng định hơn thường lệ vì còn một yếu tố khác: bên cạnh nhu cầu từ những người mua sớm, nhiều khả năng Apple đã sản xuất số lượng iPhone Duo ít hơn so với thông thường.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ các báo cáo về tình trạng chậm trễ trong quá trình sản xuất do thiết kế mới đầy phức tạp. Ngoài ra, vì đây là một thiết kế hoàn toàn mới nên việc dự đoán nhu cầu thị trường cũng trở nên khó khăn hơn.

iPhone Duo đã cho phép đặt trước tại Việt Nam.

Hơn nữa, iPhone Duo còn là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từ ​​trước đến nay. Sản phẩm này ra mắt trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu đang đẩy giá thành của các thiết bị công nghệ lên cao.

Người dùng vẫn có thể đặt mua iPhone Duo nhưng sẽ không nhận được máy vào đợt giao hàng đầu tiên bắt đầu từ ngày 23/10. Tuy nhiên, cũng vào ngày đó, iPhone Duo sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng và các cửa hàng này vẫn sẽ có sẵn một lượng hàng nhất định.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone Duo là 64,99 triệu đồng cho bản 256GB. Khách hàng đã có thể đặt trước tại trang web chính hãng của Apple hoặc các đơn vị bán lẻ chính thống.