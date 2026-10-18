Đây mới là thứ đắt nhất khi sửa iPhone Duo mà không phải màn hình gập

Apple vừa công bố bảng giá sửa chữa ngoài bảo hành cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, cho thấy rằng việc khắc phục hư hỏng mà không có gói bảo hiểm AppleCare+ sẽ rất tốn kém.

Cụ thể, chi phí thay thế màn hình gập bên trong bị hỏng ước tính lên tới 999 USD (khoảng 25,68 triệu đồng), tương đương với một nửa giá bán khởi điểm 1.999 USD của thiết bị. Ngoài ra, mức phí cho các loại hư hại khác có thể lên tới 1.499 USD (khoảng 38,8 triệu đồng), chiếm đến 75% giá trị của máy.

Bảng chi phí sửa chữa ước tính ngoài bảo hành​

Các hạng mục linh kiện khác của iPhone Duo cũng có mức chi phí dịch vụ đáng kể. Theo ước tính từ Apple, việc thay màn hình phụ bên ngoài có giá 379 USD (khoảng 9,8 triệu đồng), trong khi gói sửa chữa đồng thời cả màn hình ngoài và mặt kính lưng lên tới 509 USD (khoảng 13,18 triệu đồng).

Dịch vụ thay pin và sửa chữa cụm camera sau đều có mức giá niêm yết là 229 USD (khoảng 5,9 triệu đồng) cho mỗi dịch vụ. Đặc biệt, chi phí thay lớp phủ bảo vệ trên màn hình gập chỉ là 49 USD (khoảng 1,27 triệu đồng).

Để giảm thiểu chi phí sửa chữa, người dùng có thể tham gia gói bảo hiểm AppleCare+. Với gói này, chi phí sửa chữa màn hình gập bên trong hoặc các hư hại do tai nạn khác chỉ còn 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng), và dịch vụ thay pin hoàn toàn miễn phí.

Chi phí thay lớp phủ bảo vệ màn hình gập cũng giảm xuống còn 19 USD (khoảng 492.000 đồng). Đối với tùy chọn AppleCare+ kèm theo gói bảo vệ mất cắp và thất lạc, người dùng sẽ phải trả 19,99 USD mỗi tháng (khoảng 517.000 đồng), 199,99 USD mỗi năm (khoảng 5,17 triệu đồng), hoặc một lần 399 USD (khoảng 10,3 triệu đồng).

Những ai dự định sở hữu chiếc điện thoại gập đầu tiên từ Apple cần cân nhắc kỹ lưỡng về khoản đầu tư bảo hiểm này, đặc biệt khi phí sửa chữa cho các bộ phận phức tạp có thể rất cao.

Tại Việt Nam, trang chủ của Apple hiện chỉ hiển thị chi phí sửa chữa cho những người tham gia AppleCare+. Cụ thể, người dùng sẽ được miễn phí bảo dưỡng pin, trong khi chi phí sửa chữa màn hình gập phía trong là 2.649.000 đồng và chi phí cho trường hợp "mất cắp hoặc thất lạc" là 3.999.000 đồng.

iPhone Duo có giá bán khởi điểm là 64.999.000 VNĐ. Apple dự kiến sẽ mở đặt hàng trước từ ngày 16 tháng 10 và chính thức bán ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.