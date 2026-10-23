iPhone Duo có thời lượng pin thực tế ra sao?

Các mẫu điện thoại màn hình gập tốt nhất thường đi kèm với một vài sự đánh đổi và iPhone Duo cũng không phải là ngoại lệ. Thiết bị này chỉ có hai camera chính, màn hình ngắn hơn so với các mẫu iPhone khác và dung lượng pin cũng nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo.

Tuy nhiên, khi nói đến pin, kích thước không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thời gian sử dụng của thiết bị sau mỗi lần sạc, đó là lý do tại sao việc kiểm thử thực tế vô cùng quan trọng.

Chuyên trang công nghệ Tom's Guide đã tiến hành kiểm thử iPhone Duo bằng một bài kiểm tra pin tùy chỉnh, được thiết kế để mô phỏng các tác vụ sử dụng hàng ngày. Kết quả thu được khá ấn tượng dù chưa thể sánh bằng iPhone 18 Pro Max.

Kết quả thời lượng pin của iPhone Duo

Theo đó, các chuyên gia đã kiểm tra thời lượng pin của iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max và Samsung Galaxy Z Fold8 cùng lúc, cả ba thiết bị được đặt cạnh nhau. Kết quả cho thấy iPhone Duo đạt thời gian sử dụng 13 giờ 20 phút, iPhone 18 Pro Max đạt 17 giờ 31 phút — một kết quả không gây ngạc nhiên khi xét đến việc iPhone 18 Pro Max có dung lượng pin lớn hơn iPhone Duo 684 mAh.

Sự so sánh giữa iPhone Duo và Z Fold8 khá thú vị, nhất là khi chênh lệch dung lượng pin giữa hai thiết bị chỉ là 83 mAh. Theo bài kiểm tra này, iPhone Duo trụ được lâu hơn Z Fold8 hơn ba giờ đồng hồ; điều này cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng giảm tiêu thụ điện năng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

iPhone Duo có màn hình gập 7,6 inch.

Đối với Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, dung lượng pin của chiếc flagship này lớn hơn iPhone Duo 117 mAh, giúp kéo dài thời lượng sử dụng lên tới 14 giờ 33 phút.

iPhone Duo cũng vượt trội hơn Pixel 11 Pro Fold về thời lượng pin; thiết bị của Google cạn năng lượng sớm hơn 49 phút so với mẫu điện thoại màn hình gập từ Apple. Xét đến sự chênh lệch không đáng kể về dung lượng pin giữa hai thiết bị, kết quả này cũng không quá bất ngờ. Tương tự, không có gì ngạc nhiên khi Motorola Razr Fold với viên pin 6.000 mAh đạt thời lượng sử dụng 14 giờ 44 phút nhờ sở hữu dung lượng pin lớn hơn đáng kể.

Tốc độ sạc của iPhone Duo

iPhone Duo được thiết kế với công suất sạc 60W, tương tự như iPhone 18 Pro Max nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có tốc độ sạc thực tế là như nhau. Trên thực tế, dù có viên pin lớn hơn, iPhone 18 Pro Max lại sạc nhanh hơn nhiều. Sau 15 phút, máy đạt mức 44% pin trong khi Duo đạt 42%; sau nửa giờ sạc, iPhone Duo sạc được 66% - thấp hơn 11% so với "người anh em" iPhone 18 Pro Max - 77%.

iPhone Duo sạc khá chậm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với iPhone Z Fold8 và Z Fold8 Ultra; cả hai đều bị giới hạn ở công suất sạc 45W. Phiên bản Ultra đạt 49% pin sau 15 phút trong khi mẫu Fold8 với viên pin nhỏ hơn đạt 43%. Sau nửa giờ, hai thiết bị này lần lượt đạt mức 76% và 70% pin. Trong khi đó, Razr Fold hỗ trợ sạc có dây lên đến 80W đã sạc được 75% pin sau 30 phút sạc.

Không có gì ngạc nhiên khi Pixel 11 Pro Fold cũng cho kết quả kém hơn hẳn trong bài kiểm tra này. Máy chỉ có sạc được 29% pin trong 15 phút và 56% sau nửa giờ do tốc độ sạc hạn chế ở mức 30W.

Tạm kết

Nhìn chung, thời lượng pin của iPhone Duo ở mức trung bình so với các "đối thủ" nhưng điều đó không có nghĩa là sản phẩm tệ. iPhone Duo có thời lượng pin đủ để sử dụng trong một ngày, người dùng không cần mang theo bộ sạc.

iPhone Duo có giá bán từ 64,99 triệu đồng.

Những ai muốn ưu tiên thời lượng pin, hãy chọn iPhone 18 Pro Max. Có một thực tế đáng buồn là các smartphone màn hình gập thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn một chút so với các smartphone màn hình phẳng về thời lượng pin. Nhưng xét về các smartphone màn hình gập, iPhone Duo là một lựa chọn không tồi.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, hai "đối thủ" Android khác cũng cung cấp thời lượng pin lâu hơn iPhone Duo hơn một giờ. Tương tự, nhiều thiết bị trong số đó sạc nhanh hơn điện thoại của Apple.