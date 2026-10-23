Chủ kênh YouTube 21 triệu người theo dõi khuyên không nên mua iPhone Duo

YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee vừa chia sẻ suy nghĩ về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, giải thích lý do tại sao anh tin rằng hầu hết mọi người nên tránh chi 2.000 USD cho thiết bị mới này.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256GB và 103,99 triệu đồng cho bản 2TB. Nếu đặt hàng ngay bây giờ, bạn sẽ được nhận máy từ 27/1/2027. Sản phẩm chính thức lên kệ ngày 23/10 song không phải ai cũng có thể mua được.

iPhone Duo đánh dấu sự gia nhập của Apple vào thị trường điện thoại thông minh màn hình gập, nhiều năm sau các đối thủ như Samsung và Google. Dù đánh giá cao nỗ lực đầu tiên của Apple trong việc làm mới iPhone, Brownlee cho rằng vẫn còn những sự đánh đổi đáng kể mà người mua nên cân nhắc.

YouTuber Marques Brownlee chia sẻ trải nghiệm iPhone Duo sau hơn một tuần rưỡi sử dụng. Ảnh chụp màn hình.

Sau khoảng một tuần rưỡi thử nghiệm thiết bị, Brownlee khen ngợi màn hình, bản lề và hiệu ứng chuyển động phần mềm của nó. Tuy nhiên, chủ kênh YouTube với hơn 21 triệu người theo dõi cũng chỉ ra những vấn đề về trọng lượng, camera và khả năng tương thích ứng dụng khiến nó không phù hợp với người dùng thông thường.

“iPhone, đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, được hoàn thiện rất tốt ở các cạnh, nhưng lại hơi thô ráp ở phần giữa", anh giải thích.

Một trong những lời phàn nàn lớn nhất liên quan đến phần mềm. Dù Apple đã thiết kế lại các ứng dụng của riêng mình để tận dụng màn hình gập của Duo, nhiều ứng dụng phổ biến của bên thứ ba vẫn chưa nhận được các bản cập nhật tương tự.

Spotify, Google Maps, Discord, X và Google Calendar là những ví dụ về các ứng dụng không được tối ưu hóa đúng cách cho thiết bị. Một số ứng dụng hiển thị các thanh màu đen khi điện thoại được đóng lại, trong khi những ứng dụng khác lại hiển thị dưới dạng ứng dụng iPhone nhỏ hơn khi được mở trên màn hình lớn hơn.

Brownlee kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện khi các nhà phát triển tung ra các bản cập nhật trong những tháng tới, dù thừa nhận một số ứng dụng có thể sẽ không bao giờ tương thích với iPhone Duo.

Phần cứng của thiết bị cũng có một số điểm hạn chế. Brownlee lưu ý Galaxy Z Fold 8 của Samsung mỏng hơn đáng kể và nhẹ hơn hơn 20% so với iPhone Duo, giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng.

Anh cũng chỉ trích việc thiếu Face ID, tính năng mà Apple đã thay thế bằng cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn. Theo Brownlee, cảm biến vân tay có độ trễ khiến việc mở khóa điện thoại diễn ra chậm hơn so với bình thường.

“Tôi thực sự nghĩ rằng Face ID sẽ là tính năng mà người dùng sẽ cảm thấy thiếu nhất khi chuyển từ các mẫu iPhone khác sang”, anh nói.

Camera là một vấn đề đáng lo ngại khác. Dù là chiếc iPhone đắt nhất, Duo lại thiếu camera tele chuyên dụng và các tính năng quay video chuyên nghiệp như ProRes và Log.

“Đây không phải là chiếc iPhone dành cho những nhà làm phim bằng iPhone muốn có những công cụ chuyên nghiệp và chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể”, Brownlee tiếp tục.

Bên cạnh những lời chỉ trích, Brownlee vẫn dành lời khen cho màn hình OLED 7,6 inch của Duo, với lớp phủ mờ giúp giảm phản chiếu và làm cho nếp gấp màn hình khó nhận thấy. Anh cũng nhấn mạnh thời lượng pin, khả năng chuyển đổi mượt mà giữa các màn hình và khả năng chạy hai ứng dụng song song.

Bản lề của thiết bị cho phép giữ ở trạng thái mở một phần, sử dụng thêm các tính năng như xem rảnh tay và chế độ chờ.

Tóm lại, Brownlee cho rằng đối với hầu hết mọi người, kể cả những người dùng iPhone khác đang tò mò có nên nâng cấp không, theo YouTuber, "câu trả lời thực ra có lẽ là không".

"Nếu bạn chỉ là người dùng bình thường, không làm gì ngoài nhắn tin, mạng xã hội trên điện thoại và thỉnh thoảng lướt web đây đó, chắc là không! Nếu hay làm rơi vỡ điện thoại, chắc là không! Nhưng nếu 2.000 USD không đáng kể với bạn và bạn thích ý tưởng này và chỉ muốn thử, tôi nghĩ, sau khi làm quen với việc không có Face ID, đây là một chiếc điện thoại thú vị", Brownlee kết luận.