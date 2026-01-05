Sự thật đằng sau các chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới

Với chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới, người dùng chỉ cần mang máy ra cửa hàng, không cần đăng bán, không cần trả lời tin nhắn bởi mọi thứ được xử lý trong một lần. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của người dùng là tối đa hóa số tiền thu về từ chiếc điện thoại cũ, đây chưa chắc là lựa chọn tốt nhất.

Đổi điện thoại cũ tại cửa hàng: nhanh gọn nhưng cái giá không nhỏ.

Thực tế chỉ ra rằng, các chương trình đổi điện thoại thường định giá thiết bị thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Các hãng và nhà mạng ưu tiên sự tiện lợi, đổi lại người dùng phải chấp nhận mức quy đổi kém hấp dẫn. Với những mẫu điện thoại còn khá mới, mức chênh lệch có thể lên đến vài triệu đồng.

Ví dụ, mẫu iPhone 16 Pro Max cao cấp chỉ mới ra mắt khoảng một năm, vẫn được bán với giá cao (khoảng từ 30,5 triệu đồng cho máy mới, hoặc 26 triệu đồng cho máy đã qua sử dụng), nhưng khi đưa vào chương trình thu cũ đổi mới của hãng, giá trị thu về chỉ còn khoảng 21 triệu đồng (cao nhất cho các yêu cầu gần như mới).

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều thương hiệu lớn và nhà mạng, kể cả các mẫu Android cao cấp hay iPhone. Nếu so sánh với giá bán lại trên thị trường tự do, người dùng rõ ràng đang “bán rẻ” thiết bị của mình để đổi lấy sự tiện lợi.

Sự khác biệt giữa mức giá mà cửa hàng đưa ra để "thu cũ" và bán lại mặt hàng cũ này cho những khách hàng khác.

Nếu có thời gian và sẵn sàng bỏ thêm một chút công sức, việc tự bán điện thoại trên các chợ thương mại điện tử như Facebook Marketplace thường mang lại lợi ích tài chính cao hơn. Một chiếc máy còn mới, pin tốt, hình thức đẹp có thể bán được giá gần với giá trị thực, đặc biệt khi vẫn còn phụ kiện hoặc hộp gốc.

Trong trường hợp không muốn mất thời gian giao dịch với người lạ, người dùng cũng có thể cân nhắc những phương án khác. Tặng lại điện thoại cho người thân, bạn bè hoặc dùng làm máy phụ vẫn là cách tận dụng giá trị thiết bị. Với những máy đã quá cũ, tái chế đúng cách cũng giúp tránh lãng phí và giảm rác thải điện tử.

Tóm lại, chương trình đổi điện thoại cũ lấy mới phù hợp với người ưu tiên sự nhanh gọn. Còn nếu muốn giữ lại nhiều tiền hơn trong túi, hãy dành thời gian so sánh giá bán lại và cân nhắc các lựa chọn khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.