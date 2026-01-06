Sản lượng iPhone tăng mạnh ở quốc gia đông dân nhất thế giới

Các ưu đãi thuế tại Ấn Độ cùng với các động thái của Apple nhằm giảm thiểu tác động của thuế quan Mỹ đã giúp sản lượng iPhone đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Ấn Độ, vượt qua một cột mốc quan trọng.

Tính đến tháng 4/2025, Ấn Độ đã sản xuất 1/5 tổng số iPhone trên toàn thế giới. Sau khi thuế quan Mỹ bắt đầu được áp dụng vào thời điểm đó, Apple đã chuyển 97% lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ sang Mỹ.

CEO Apple - Tim Cook trong một chuyến thăm Ấn Độ trước đó.

Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, lượng iPhone được xuất xưởng từ quốc gia này có trị giá lên tới 50 tỷ USD. Con số này dựa trên lượng iPhone xuất khẩu được thực hiện kể từ khi Apple tham gia chương trình Ưu đãi liên kết sản xuất (PLI) của Ấn Độ vào năm 2021.

PLI là một chương trình kéo dài 5 năm dựa trên năm tài chính của Ấn Độ, từ ngày 1/4 năm trước - 31/3 năm sau. Vì vậy, Apple bắt đầu hưởng lợi từ chương trình này từ năm 2022.

Hiện tại, Ấn Độ đang ở năm tài chính 2026, sẽ kết thúc vào ngày 31/3 năm 2026. Vì vậy, số liệu cuối cùng về xuất khẩu theo chương trình PLI vẫn chưa được biết.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên cho biết, "chỉ trong 9 tháng đầu năm [tài chính 2026], Apple đã xuất khẩu gần 16 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu iPhone lên hơn 50 tỷ USD trong thời gian áp dụng chương trình PLI."

Samsung cũng đã hưởng lợi từ chương trình PLI. Trong các năm tài chính 2021 đến 2025, Samsung đã xuất khẩu lượng điện thoại thông minh có trị giá gần 17 tỷ USD từ Ấn Độ.

Apple đã sản xuất iPhone tại Ấn Độ từ năm 2017 nhưng cho đến gần đây, chúng chỉ được bán trong nước. Việc iPhone sản xuất tại đây chủ yếu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Ấn Độ về sản xuất nội địa.

Trạng thái được ông Ashwini Vaishnav chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo tờ Economic Times, Bộ trưởng Đường sắt, Thông tin & Truyền thông, Điện tử & Công nghệ Thông tin Ấn Độ, Ashwini Vaishnav cho hay: 50 tỷ USD là một "cột mốc quan trọng". Ông ghi nhận chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" của chính phủ và cho biết "sản xuất điện tử đã tăng gấp 6 lần trong 11 năm qua".

Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu Apple ngừng mở rộng tại đây, Ấn Độ đã có những ưu đãi khác khuyến khích Apple tăng cường sản xuất iPhone tại quốc gia này. Thuế quan "trả đũa" của Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng đến Ấn Độ ở nhiều thời điểm nhưng vẫn thấp hơn so với mức thuế mà Apple phải trả cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.