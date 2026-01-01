Lý do camera iPhone xuống phong độ sau thời gian dài sử dụng

Đây là hiện tượng phổ biến mà nhiều người dùng gặp phải, không chỉ riêng iPhone. Nhưng liệu có lý do nào đứng sau điều đó? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến chất lượng ảnh giảm sút theo thời gian và cách khắc phục.

Có nhiều nguyên nhân khiến camera iPhone kém đi theo thời gian.

Pin yếu

Nghe có vẻ vô lý, vì pin không ảnh hưởng gì khác ngoài việc thời gian sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, pin yếu sẽ gây ra những hạn chế cho chip xử lý, thay đổi điện áp và nhiều vấn đề khác khiến iPhone hoạt động kém hiệu quả hơn, ảnh hưởng đến khả năng hiển thị ảnh, làm cho ảnh trông tệ hơn so với điện thoại mới.

Bộ nhớ đầy

Nếu iPhone gần đầy bộ nhớ, chip xử lý và các thành phần khác sẽ hoạt động chậm hơn, giống như cách iOS giới hạn việc sử dụng chúng? Đây cũng là một trong những lý do khiến hiệu năng tổng thể kém hơn, dẫn đến chất lượng ảnh thấp hơn.

Bộ nhớ đầy khiến hệ thống chạy chậm hơn.

Cập nhật iOS

Phần mềm là một phần cơ bản của việc xử lý ảnh. Nếu người dùng sử dụng ứng dụng chụp ảnh của bên thứ ba, hoặc thậm chí là Instagram, người dùng sẽ thấy rằng ảnh chụp ra kém hơn ảnh gốc. Chúng ta không nói đến việc nén ảnh khi tải lên, mà chỉ đơn giản là thao tác chụp ảnh, đó là lý do tại sao iOS cũng ảnh hưởng đến điều này. Các bản cập nhật mới nhất được thiết kế cho các mẫu máy mới nhất, vì vậy, mặc dù chúng ta không thể gọi đó là lỗi thời có chủ đích, nhưng nó cũng sẽ đi theo con đường tương tự, và Apple không hề ngốc nghếch.

Ống kính bị trầy xước hoặc bẩn

Mặc dù thoạt nhìn người dùng có thể không nhận thấy, nhưng chắc chắn ống kính có nhiều bụi bẩn hoặc dấu hiệu sử dụng hơn những gì mọi người từng nghĩ, và trong một cảm biến nhỏ như vậy, mọi thứ đều quan trọng, vì vậy việc làm sạch chúng bằng sản phẩm chuyên dụng (nếu không có, người dùng có thể dùng cồn và bông gòn) có thể cải thiện chất lượng rất nhiều.

Hãy thường xuyên lau chùi ống kính camera trên iPhone.

Mặc dù một số nguyên nhân có thể được khắc phục, nhưng cũng có những yếu tố là vĩnh viễn. Một số nguyên nhân cũng có thể áp dụng cho hiệu năng tổng thể của thiết bị, có nghĩa máy nóng hơn hay mất nhiều thời gian hơn một chút để mở ứng dụng.