Bạn có thể đã dùng iPhone sai suốt nhiều năm vì những lầm tưởng này

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc phân biệt giữa thật và giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chúng ta thường xuyên phải tự hỏi điều gì là đúng, điều gì là sai, và tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng trong cộng đồng trực tuyến.

Mỗi khi truy cập Internet, người dùng phải đối mặt với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thông tin sai lệch, đặc biệt là trên mạng xã hội. Dưới đây là một số lầm tưởng phổ biến về iPhone mà người dùng nên chú ý để tránh bị nhầm lẫn.

Đóng ứng dụng

Có nhiều tranh cãi về việc nên đóng hay để ứng dụng mở. Một số người cho rằng để ứng dụng mở giúp tiết kiệm pin, trong khi những người khác lại khẳng định rằng đóng ứng dụng sẽ tiết kiệm pin hơn. Thực tế, nếu người dùng sử dụng một ứng dụng liên tục, việc để nó mở là hợp lý. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng thỉnh thoảng, việc đóng ứng dụng là lựa chọn tốt hơn.

Sạc iPhone qua đêm

Nhiều người lo ngại việc sạc điện thoại qua đêm có thể làm hỏng pin, nhưng điều này không đúng. iPhone được thiết kế để quản lý nguồn điện, giảm thiểu tình trạng sạc quá mức. Mặc dù không nên để cáp sạc liên tục, việc sạc qua đêm sẽ không gây hại cho pin. Nếu có ổ cắm thông minh, việc tự động ngắt sau vài giờ cũng là một lựa chọn an toàn.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID

Người dùng mới thường lo lắng về khả năng ai đó có thể truy cập dữ liệu của họ thông qua Face ID. Tuy nhiên, Face ID rất an toàn và không thể bị đánh lừa bằng ảnh chụp. Hệ thống này yêu cầu người dùng phải mở mắt, vì vậy không ai có thể mở khóa iPhone khi người dùng đang ngủ.

Những thông tin trên hy vọng sẽ giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng hơn về những lầm tưởng xung quanh iPhone và sử dụng công nghệ một cách thông minh hơn.