iPhone Air sở hữu tính năng chưa từng thấy ở iPhone camera đơn

Apple đã chính thức giới thiệu iPhone Air, mẫu điện thoại đầu tiên sở hữu Chế Độ Chân Dung đầy đủ tính năng, mở rộng khả năng chụp ảnh so với các mẫu iPhone trước đây chỉ có một camera sau, bắt đầu từ iPhone XR.

iPhone Air là iPhone camera đơn đầu tiên sở hữu Chế Độ Chân Dung đầy đủ tính năng

Khi iPhone XR ra mắt, một trong những điểm nổi bật là khả năng chụp ảnh chân dung ấn tượng chỉ với một ống kính. Tuy nhiên, tính năng này chỉ giới hạn cho người và thú cưng, khiến việc chụp ảnh chân dung cho các đối tượng khác, như hoa, trở nên không khả thi. Các mẫu iPhone SE 2020 và 2022 cũng gặp phải hạn chế tương tự, và mới đây, iPhone 16e cũng không thoát khỏi tình trạng này.

Điểm mới của iPhone Air là khả năng chụp ảnh chân dung "thế hệ tiếp theo", cho phép người dùng chụp ảnh chân dung cho mọi chủ thể. Các tính năng nổi bật bao gồm:

- Chụp ảnh chân dung cho mọi đối tượng

- Kiểm soát độ sâu

- Điều chỉnh tiêu cự

- Ghi lại thông tin độ sâu trong chế độ ảnh thông thường

- Cải thiện HDR trong ảnh chân dung

- Chi tiết sắc nét hơn, màu sắc sống động hơn và hiệu suất ánh sáng yếu được nâng cao

Chế độ ảnh Chân dung trên iPhone Air có thể chụp được đa chủ thể.

Một trong những tính năng hữu ích là khả năng tự động ghi lại thông tin độ sâu khi chụp ảnh thông thường. Điều này có nghĩa là nếu người dùng quên bật chế độ chân dung, họ vẫn có thể quay lại và kích hoạt chế độ này sau đó.

Với những cải tiến này, việc chụp ảnh chân dung chỉ với một camera sau trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Nhiều người dùng rất hào hứng với tính năng chụp chân dung thế hệ tiếp theo trên iPhone 15 Pro và giờ đây, sự xuất hiện của nó trên iPhone Air càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm này.