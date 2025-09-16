Internet cáp quang Việt Nam vào top 13 thế giới

Thống kê do Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest, công bố cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng nhất về mạng Internet cố định, với nhiều tháng liên tục tăng cả về tốc độ và thứ hạng.

Tính đến tháng 7, mạng cố định trong nước đạt 250,45 Mbps, xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Trong khi đó hồi tháng 3, tốc độ của Việt Nam mới đạt 173,6 Mbps, đứng thứ 33.

Tốc độ Internet cố định Việt Nam theo Ookla Speedtest. Ảnh chụp màn hình

Kết quả đưa tốc độ mạng cố định của Việt Nam ngang Israel (251,57 Mbps), gần đuổi kịp Thái Lan (256,15 Mbps, đứng thứ 10) và trên nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc. Trong khi đó, Singapore vẫn dẫn đầu về mạng cố định toàn cầu, với tốc độ 386,96 Mbps.

Với bước tiến trên, Việt Nam lần đầu có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ. Với Internet di động, tốc độ đạt 151,69, đứng thứ 18.

Sự tăng trưởng cũng tương đồng với kết quả đo trên hệ thống iSpeed của Trung tâm Internet Việt Nam. Từ tháng 2, Internet cố định tại Việt Nam liên tục đi lên, từ mức dưới 100 Mbps lên 271,2 Mbps vào tháng 8. Trong đó, Viettel đạt cao nhất với 381,71 Mbps.

Gần 30 năm kể từ khi Internet vào Việt Nam, đây là tốc độ cao nhất Việt Nam có được, tiệm cận top 10 thế giới. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc bổ sung hạ tầng cáp quang biển, cáp quang đất liền, và sự nâng cấp trong hạ tầng kết nối trong nước của các nhà mạng.

"Các nhà mạng đã tăng cường đầu tư mạnh vào hạ tầng, mạng cáp quang và chất lượng dịch vụ. Nhiều công nghệ mới được triển khai như GPON, XGS-PON, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, cho phép nâng băng thông tải xuống và tải lên gấp nhiều lần so với trước đây", ông Vũ Đức Huy, đại diện nhà mạng FPT, nhận định.

Internet tốc độ cao giúp người dùng có thể trải nghiệm các nội dung chất lượng cao. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài ra, từ tháng 4, nhiều nhà mạng như VNPT, FPT, Viettel cùng nâng gói cước Internet cố định lên mức "sàn" mới là 300 Mbps, giúp người dùng gia đình tiếp cận tốc độ cao với chi phí hợp lý. Một số đơn vị như VNPT, FPT cung cấp cả thiết bị modem XGS-PON với tốc độ tối đa 10 Gbps. "Điều này giúp mặt bằng chung của thị trường Internet cố định Việt Nam cải thiện rõ rệt thời gian qua", ông Huy nói.

Trong buổi làm việc với khối Viễn thông của Bộ Khoa học và Công nghệ hồi tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhiều lần nhấn mạnh hạ tầng viễn thông là "hạ tầng chiến lược quốc gia", và tầm quan trọng tương đương với giao thông và điện, đồng thời yêu cầu các đơn vị đặt mục tiêu "top 5, top 10" thế giới.

Dưới sự chỉ đạo của ông, cùng sự ra đời của chiến lược hạ tầng số, thời gian qua, hạ tầng viễn thông Việt Nam liên tục tăng trưởng. Việt Nam hiện có sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC, SJC2, với tổng dung lượng thiết kế đạt 80 Tbps, trong đó hai tuyến ADC, SJC2 mới đưa vào hoạt động. Ngoài ra, năm nay cũng đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN với tổng dung lượng thiết kế 4 Tbps, có thể mở rộng lên 12 Tbps.

Theo báo cáo của Cục Viễn thông nửa đầu 2025, tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định Việt Nam đạt 24,4/100 dân, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,3% tăng 3,4% và cao hơn mức trung bình thế giới (60%).

Nghị quyết 57 xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến. Để hiện thực hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam có 15 tuyến cáp quang biển quốc tế với dung lượng thiết kế đạt 350 Tbps, trong đó hai tuyến do Việt Nam làm chủ, cùng hai tuyến cáp quang đất liền quốc tế; 100% người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ 1 Gbps.