"Tuyệt chiêu" phục hồi ảnh cũ chuẩn studio chỉ trong vài giây, không cần có Photoshop

Bạn có những tấm ảnh cũ, ố vàng, đầy vết xước của gia đình và luôn ao ước biến chúng trở nên sống động như mới chụp? Trước đây, công việc này đòi hỏi nhiều giờ làm việc tỉ mỉ trên các phần mềm phức tạp như Photoshop. Giờ đây, với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể "hồi sinh" những kỷ vật vô giá này chỉ bằng một vài dòng lệnh (prompt) với AI Gemini.

Dòng prompt khôi phục hình ảnh cũ đầy "quyền năng"

Thay vì kéo thả chuột và loay hoay với hàng trăm công cụ, phương pháp mới này chỉ cần một "công thức" mô tả chi tiết yêu cầu của bạn cho AI. "Công thức" này đang nổi lên như một hiện tượng, được các "phù thủy" chỉnh sửa ảnh chia sẻ trên diễn đàn Reddit, từ đó lan truyền khắp toàn cầu và được tùy biến theo mỗi người dùng. Nội dung của dòng prompt này không đơn thuần là văn bản với những lời yêu cầu, mà là một bản hướng dẫn các thông số cực kỳ chi tiết, yêu cầu AI thực hiện một loạt các tác vụ phức tạp cùng lúc.

Chỉ trong khoảng chưa đầy 1 phút xử lý, AI đã đọc hiểu và thực thi toàn bộ "công thức" trên. Bức ảnh gốc mờ ảo, hư tổn đã được chuyển hóa thành một bức chân dung màu sắc nét, trong trẻo và giàu cảm xúc. Người thầy và các học trò hiện lên sống động với tông da ấm áp, trang phục có chiều sâu và phông nền cây lá được tái tạo đầy nghệ thuật.

Hình ảnh cũ được phục dựng vô cùng chân thực bởi Gemini.

Điều đáng kinh ngạc là kết quả này không hề có cảm giác "giả" hay "nhựa" như các công cụ tự động thông thường. Nó trông giống như một bức ảnh được chụp mới ngày hôm qua bằng những thiết bị tối tân nhất.

Cách dùng lệnh chuyên dụng trên Gemini để khôi phục hình ảnh cũ, hư hỏng

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web của Gemini (gemini.google.com).

Tại ô nhập lệnh cho chatbot, bấm vào nút Add file (biểu tượng hình dấu +), sau đó chọn hình ảnh cũ cần khôi phục để tải lên khung chat.

Sau đó, bạn dán (paste) toàn bộ đoạn prompt "quyền năng" dưới đây vào ô nhập lệnh, xong bấm nút Gửi và chờ đợi kết quả.

{ "version": "1.0", "task": "image_edit", "caption": "Phục chế & nâng cấp ảnh cũ – giữ background gốc, màu điện ảnh, chuẩn Phase One XF IQ4 150MP", "notes": "Biến ảnh cũ (kể cả ảnh chụp lại) thành ảnh màu hiện đại, sạch tuyệt đối, giữ background gốc nhưng nâng cấp đẳng cấp như chụp mới. Ưu tiên bảo toàn danh tính và pose.", "input_image": "REPLACE_WITH_IMAGE_ID_OR_PATH", "preprocess": { "detect_and_isolate_original_photo": true, "auto_crop_photo_edges": true, "clean_edges": true, "remove_hands_or_objects": true, "perspective_correction": true, "flatten_page_curvature": true, "glare_reduction": "strict", "reflection_removal": "strict", "specular_highlight_fix": true }, "camera_emulation": { "brand_model": "Phase One XF IQ4 150MP", "lens": "Schneider Kreuznach 80mm LS f/2.8", "medium_format": true, "look": "ultimate sharpness, maximum dynamic range, medium format 3D pop, cinematic rendering" }, "composition": { "framing": "three-quarter body (from mid-thigh up)", "orientation": "portrait", "crop_policy": "do_not_crop_face_or_hands", "keep_pose": true, "zoom": "slight zoom-out for wider context" }, "subject_constraints": { "keep_identity": true, "lock_features": ["eyes","nose","lips","eyebrows","jawline","face_shape","ears","hairline"], "expression_policy": "preserve_original" }, "retouching": { "skin": { "tone": "realistic warm neutral", "finish": "radiant but detailed", "texture": "retain fine pores; avoid plastic look", "blemishes": "remove completely", "luminosity_balance": "uniform subtle glow", "color_uniformity": "fix uneven tones" }, "hair": { "finish": "clean, neat, natural gloss", "flyaways": "reduce but keep natural strands" }, "eyes": { "iris_color": "natural brown/gray", "whites_desaturation": 0.1, "iris_clarity": 0.2, "avoid_overwhitening": true, "avoid_exaggeration": true }, "teeth": { "natural_whiten": 0.08, "avoid_pure_white": true }, "clothing": { "fabric_look": "premium, fine weave, crisp edges", "wrinkle_reduction": "moderate", "texture_enhancement": 0.25 }, "repair_cracks": "strict", "remove_dust_scratches": "strict", "remove_stains": "strict", "remove_folds": true, "restore_faded_details": true }, "colorization": { "apply_to": "entire_photo", "style": "cinematic, natural, true-to-life", "skin_tone_accuracy": "very_high", "background_colorization": "full, layered, realistic", "clothing_colorization": "faithful but premium", "avoid_exaggeration": true }, "background": { "policy": "preserve_and_enhance", "keep_original": true, "enhancement": { "colorize": "natural, true-to-life, cinematic color grading", "restore_damage": true, "texture_cleanup": "remove paper grain and speckles completely", "add_depth": "studio gradient with layered tones and soft atmospheric haze", "contrast_boost": "medium-high with soft roll-off", "dynamic_range": "expanded like medium format", "lighting_match": true }, "remove_external_objects": true, "banding_fix_on_background": true }, "color_tone": { "overall": "natural, true-to-life", "saturation": "balanced vivid", "contrast": "medium with cinematic roll-off", "vibrance": 0.2, "color_restoration": "revive faded colors, unify uneven tones, remove discoloration completely", "auto_tone_balance": "strict", "auto_contrast_balance": true, "recolorize_consistently": true }, "detail_sharpness": { "method": "edge-aware sharpening", "amount": 0.4, "radius": 0.9, "threshold": 0.02, "noise_reduction": { "luminance": 0.22, "chroma": 0.26, "preserve_details": 0.85 } }, "clean_up": { "remove_noise": true, "remove_artifacts": true, "remove_scratches": "strict", "remove_dust": "strict", "remove_stains": "strict", "remove_folds": true, "deblotching": true, "desilvering_fix": true, "paper_texture_reduction": "strong", "restore_faded_colors": true, "reconstruct_missing_parts": "museum-grade", "reconstruct_missing_corners": true, "hallucination_control": "only realistic restoration, no fantasy", "heritage_preservation_strict": true, "archival_quality": "museum-grade restoration, pristine finish", "final_finish": "as new color studio photograph, indistinguishable from modern digital capture" }, "controls": { "face_identity_lock": 0.96, "pose_lock": 0.95, "background_enhancement_strength": 0.9, "colorization_strength": 0.9, "restoration_strength": 0.95, "background_replace_strength": 0.0 }, "output": { "resolution": "12000x8000", "dpi": 600, "format": "TIFF", "color_space": "AdobeRGB 1998", "bit_depth": "16-bit", "background_alpha": "opaque" }, "safety_bounds": { "do_not": [ "change face geometry or identity", "change pose", "alter clothing style drastically", "add heavy makeup", "over-smooth or plastic skin", "over-sharpen halos", "exaggerated eye colors" ], "negative_prompt": [ "paper grain", "speckles", "flat monochrome background", "hands holding photo", "photo edges visible", "glare spots", "crooked perspective", "color casts", "posterization/banding", "muddy blacks", "oversaturated skin", "cartoonish colors", "loss of fine texture", "visible damage marks" ] }, "seed": 142857, "metadata": { "locale": "vi-VN", "creator": "fine art restoration specialist", "purpose": "phục chế & nâng cấp toàn ảnh lên chuẩn studio hiện đại, giữ nền gốc nhưng nâng cấp màu/độ sâu/dải sáng", "workflow": "studio emulation, medium format rendering, heritage restoration, cinematic color grading" } }

Dưới đây là một số mẫu hình ảnh đã được Gemini khôi phục bằng prompt trên:

Có thể thấy, cuộc cách mạng AI đang mở ra những khả năng phi thường, biến những công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, việc lưu giữ và làm mới những ký ức quý giá của gia đình không còn là một công việc xa vời nữa. Bạn không cần phải là chuyên gia Photoshop, bạn chỉ cần một "công thức" đủ tốt.