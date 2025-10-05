Quảng Ninh lên phương án cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng bão số 11

Ngày 5/10, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở khẩn trương, nghiêm túc thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn; không được lơ là, chủ quan, năm chắc tình hình tại địa bàn, cơ sở, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với phương châm "bốn tại chỗ".

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Rà soát, kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, nhất là tại các điểm trường lẻ, vùng sâu, vùng ven biển, hải đảo, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Di chuyển trang thiết bị, hồ sơ, tài sản quan trọng lên nơi cao, an toàn.

Trường THPT Hòn Gai tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.X

Tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian bão ảnh hưởng, phân công cán bộ, giáo viên nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo nhanh diễn biến, thiệt hại (nếu có) về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tạm hoãn hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong những ngày thời tiết nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn để triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão. Chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong điều kiện an toàn, khi có yêu cầu.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, tránh bão, mưa lũ, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Không đến các khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở.

Sau khi bão tan, khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại học tập.