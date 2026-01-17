Những smartphone tầm trung đang làm khó cả phân khúc cao cấp

Để giúp người dùng lựa chọn, bài viết sau cung cấp danh sách một số smartphone tầm trung tốt nhất, mang lại giá trị tốt nhất so với số tiền bỏ ra, kết hợp giữa hiệu năng, camera, thời lượng pin và độ bền.

POCO X7 Pro (khoảng 9 triệu đồng)

POCO X7 Pro là một ứng viên nặng ký cho danh hiệu smartphone có giá trị tốt nhất. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch độ phân giải 1.5K với 20.000 mức độ sáng tự động điều chỉnh theo điều kiện môi trường xung quanh. Chiếc điện thoại có giá khoảng 9 triệu đồng này có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhiều mẫu điện thoại đắt tiền hơn.

✅ Hiệu suất mạnh mẽ.

✅ Màn hình chất lượng cao.

✅ Thời lượng pin tốt.

❌ Nhiều ứng dụng cài đặt sẵn.

Galaxy A56 (khoảng 9,31 triệu đồng)

Samsung đã ra mắt Galaxy A56 vào tháng 3 năm ngoái. Đối với những người hâm mộ các mẫu điện thoại của hãng sản xuất Hàn Quốc, Galaxy A56 không làm thất vọng về hiệu năng, ngay cả khi không sở hữu sức mạnh của chip Snapdragon 8 Elite. Máy được trang bị hệ điều hành Android 15 và hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 6 năm. Hệ thống camera sau gồm 50 MP (chính) + 12 MP (góc siêu rộng) + 5 MP (macro) có khả năng quay video 4K.

✅ Chip xử lý Exynos 1580.

✅ 6 năm cập nhật.

✅ Hệ thống camera tốt.

❌ Quá trình tải mất nhiều thời gian.

Nothing Phone (3a) (khoảng 8,49 triệu đồng)

Điện thoại Nothing Phone (3a) sở hữu mô-đun camera kết hợp với thiết kế độc đáo. Người dùng cũng sẽ tìm thấy sản phẩm sở hữu màn hình tuyệt vời, pin 5.000 mAh, hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 7s Gen 3 và ống kính tele với zoom quang 2x và zoom số lên đến 30x.

✅ Chất lượng màn hình tốt.

✅ Thời lượng pin dài.

✅ Ống kính tele với khả năng zoom lên đến 30x.

❌ Camera ống kính siêu rộng đã giảm từ 50 MP xuống còn 8 MP.

Redmi Note 15 (khoảng 5,99 triệu đồng)

Redmi Note 15 4G không phải là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung, nhưng thời lượng pin của sản phẩm rất xuất sắc, cùng màn hình chất lượng cao, sáng rõ và camera khá tốt. Chiếc điện thoại vừa ra mắt này hứa hẹn sẽ thành công về doanh số như sản phẩm tiền nhiệm của nó, Redmi Note 14.

✅ Thời lượng pin vượt trội với pin dung lượng 6.000 mAh.

✅ Camera chính 108 MP.

✅ Màn hình AMOLED 120Hz.

❌ Màn hình cong có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Xiaomi 15T (khoảng 14,49 triệu đồng)

Xiaomi 15T ra mắt thị trường và gây bất ngờ trong phân khúc điện thoại giá cả phải chăng. Điều này là bởi vì mẫu điện thoại này được trang bị MediaTek Dimensity 8400, một trong những bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất của hãng. Smartphone này cũng sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch và cụm ba camera sau: 50 MP (chính), 50 MP (tele) và 8 MP (siêu rộng).

✅ Chip MediaTek Dimensity 8400.

✅ Pin 5.500 mAh với sạc nhanh 67W.

✅ Camera đa năng với ống kính zoom.

❌ Camera trước có thể tốt hơn.